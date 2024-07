Juegos Olímpicos: Umpierre y Diz clasificaron a la Medal Race

Los navegantes locales Hernán Umpierre y Fernando Diz se metieron entre los diez mejores de la clase 49ER de vela en los Juegos Olímpicos y participarán este jueves en la Medal Race. Los jóvenes quedaron en el noveno puesto en la general.

A lo largo de su carrera, la dupla ha obtenido importantes logros: fueron Campeones Europeos sub 21, lograron la Medalla de Bronce Europea en la sub 23, fueron Vice campeones Españoles Open (primera categoría de adultos), Medalla de Bronce en el Sudamericano Open y Campeones en la semana de Buenos Aires y en mayo se consagraron campeones de Europa de la especialidad.



Esfuerzo

En Uruguay son los únicos que compiten en esta clase, lo que los obligó a tomar la decisión de mudarse a España donde estudian en la Universidad de Cádiz. Esta decisión de vida fue vital para entrenar en flota (barcos iguales) y alcanzar el máximo nivel competitivo, como también para afrontar los costos de los traslados a las competencias más relevantes (que en su mayoría son en el viejo continente); pero ellos no pierden sus raíces y regresan a Maldonado siempre que pueden a ver a sus familias y juntar fuerzas para continuar este arduo camino del deporte profesional.