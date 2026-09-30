“Jugar es Salud”: lanzan jornada de integración por el Día Mundial de la Salud Mental

La actividad central se desarrollará el sábado 10 de octubre, de 9:00 a 17:00 horas, en el Teatro de Verano Cayetano Silva y el Parque San Carlos, más de 350 instituciones y organizaciones nacionales y departamentales fueron convocadas a participar

Este jueves 1.º de octubre, a las 11:00 horas, en la Sala 1 de la Junta Departamental de Maldonado, se realizará el lanzamiento oficial de “Jugar es Salud”, una Jornada de Integración Comunitaria que reunirá a instituciones, organizaciones y comunidades de todo el departamento en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.
La actividad central se desarrollará el sábado 10 de octubre, de 9:00 a 17:00 horas, en el Teatro de Verano Cayetano Silva y el Parque San Carlos. Se trata de una instancia abierta a la comunidad, pensada como un encuentro anual de participación e integración comunitaria e intergeneracional.
La iniciativa se enmarca en el proceso de elaboración del Plan Departamental de Salud Mental de Maldonado, impulsado por la Dirección Departamental de Salud y la Coordinación del Plan Departamental de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Surge del trabajo diagnóstico y participativo que involucró a prestadores de salud, instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones sociales y comunitarias, instituciones educativas y socioeducativas, actores deportivos, culturales, académicos y referentes territoriales.

Salud mental
La propuesta busca llevar la promoción de la salud mental al espacio público, fortaleciendo vínculos, redes de proximidad y el encuentro entre distintas generaciones y comunidades. Más de 350 instituciones y organizaciones nacionales y departamentales fueron convocadas a participar. Durante la jornada funcionarán simultáneamente diferentes áreas y circuitos: deportes tradicionales, emergentes y adaptados (fútbol, básquetbol, ciclismo y deportes acuáticos); juegos y actividades recreativas; propuestas para niños y familias; talleres de promoción y prevención en salud; espacios educativos y universitarios; actividades culturales y artísticas; propuestas vinculadas al Plan Departamental de Salud Mental; stands institucionales y espacios para productores y emprendimientos locales.
También habrá escenarios y espectáculos con música, danza, teatro, canto, coros, artes visuales e intervenciones comunitarias, además de espacios de intercambio con organismos públicos y organizaciones sociales.
El espíritu de la jornada es hacer visible la diversidad de recursos existentes en Maldonado y ponerlos en relación, generando un ámbito colectivo donde la comunidad pueda encontrarse, participar, jugar, aprender, crear, hacer deporte y compartir.

En la presentación del jueves se darán a conocer los principales detalles de la propuesta y la identidad visual de esta edición. Esa fecha marca además el cierre del proceso de construcción de la programación definitiva, incorporando las últimas propuestas de las instituciones participantes.

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