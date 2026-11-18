La Junta Departamental de Maldonado aprobó por unanimidad el proyecto de decreto impulsado por el edil del Frente Amplio Leonardo Pereira, que regula los servicios de playa prestados por edificios, hoteles y complejos inmobiliarios. La norma prohíbe instalar sombrillas, sillas o reposeras para reservar lugares a usuarios que aún no se encuentran en la playa. Los implementos solo podrán colocarse cuando lleguen las personas y deberán retirarse apenas estas abandonen el lugar. También fija una franja de diez metros desde la rompiente de las olas donde no se podrá ubicar equipamiento de estos servicios, limita el diámetro de las sombrillas a 2,50 metros (con posibles excepciones autorizadas por la Intendencia según las características de cada sector de costa) y prohíbe la construcción de depósitos o estructuras permanentes en la franja costera. El material podrá permanecer durante el día desarmado y agrupado en espacios habilitados, pero deberá retirarse antes del atardecer.

La regulación distingue expresamente estos servicios organizados del uso particular: no alcanza a quienes concurran con sus propios elementos.

Resoluciones

Aunque el tema ya estaba regulado desde hace años —principalmente a través de resoluciones de la Intendencia que datan de 2015 y fueron actualizadas en años posteriores—, el decreto de la Junta eleva esas normas a un rango superior y busca reforzar su cumplimiento. Las resoluciones vigentes ya limitaban a tres sombrillas y seis reposeras por establecimiento, exigían su retiro cuando no hubiera usuarios, establecían la distancia mínima de diez metros desde la rompiente y prohibían estructuras permanentes en la playa. Aun así, cada temporada se reiteraban las quejas por ocupación anticipada de espacios públicos, especialmente ante el crecimiento de construcciones en primera línea.

Durante el tratamiento en la Comisión de Legislación se incorporaron aportes de los ediles Pablo Chalar y Guillermo Ipharraguerre, además de intercambios con el proponente y jerarcas del Departamento de Gestión Ambiental. El texto prevé fiscalización a cargo de la Intendencia, en coordinación con los municipios, y sanciones que incluyen la posible revocación de autorizaciones ante incumplimientos reiterados.

Con información de FM Gente