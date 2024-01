Junta Departamental levanta receso de verano para expedirse sobre proyectos de construcción en varios puntos del departamento

La junta Departamental levantará mañana el receso de verano para expedirse sobre varios proyectos de construcción en distintos puntos del territorio del departamento de Maldonado, entre ellos el hotel de campo previsto para la faja de costa de La Juanita de José Ignacio y el planteo del desarrollista Daniel Zulamián para levantar un edificio en el padrón que albergó hasta tiempo atrás los estacionamientos de la ex estación ANCAP de la avenida Gorlero.

Si bien la circular de la Junta Departamental repartida en los últimos días sólo se refiere como único punto del día, a los “Expedientes informados por la Comisión de Obras Públicas al día 17/1/2024″, se espera que el planteo para La Juanita y la construcción en Gorlero sean dos de los temas a tratar por los ediles en la sesión citada para las 19:00 de este miércoles.

Un vecino de la zona

El proyecto de La Juanita es impulsado por el productor argentino Diego Filkenstein, que organizó el concierto de Taylor Swift realizado semanas atrás en Buenos Aires.

Diego Finkelstein participó en unas de las sesiones de la comisión de obras acompañado por su asesora legal, la abogada Inés Pereda, quien también representa a una de las empresas propietarias de uno de los padrones expropiados por la Intendencia para habilitar estacionamientos en el centro de la ciudad de Maldonado. El predio se encuentra entre el trazado de la ruta Nº 10 Juan Díaz de Solís y la playa Mansa de José Ignacio en el océano Atlántico. “Entonces eso está dividido en 6 bungalows de 2 habitaciones, hay habitaciones familiares, o sea, para un padre, una madre y los hijos. Así que son 6 habitaciones dobles y después hay un bloque que tiene 5 habitaciones abajo y 5 habitaciones arriba, entonces ahí hay 6 habitaciones dobles –son 12–, más 5 arriba son 22. Después, en la parte de arriba del lobby del hotel y toda esta parte de acá hay 4 habitaciones más, son 24, 25 y 26…, esta es la parte donde está el gimnasio y el spa, la idea es ofrecer también un buen lugar; puede haber también un spa”; explicó el promotor del proyecto a los integrantes de la comisión de obras. Finkelstein se presentó como un vecino de la zona que además organiza importantes espectáculos: “Les cuento que yo hace 5 años que vivo acá, en José Ignacio, que es por elección mi lugar de residencia. Mi actividad principal es todo lo que tiene que ver con eventos culturales, hago festivales, shows, el festival ─no se si escucharon─ que se llama Lollapalooza, que es un festival al que van 330.000 personas en el fin de semana. Por ejemplo, ahora, hice el de Taylor Swift en Buenos Aires. Hice Coldplay el año pasado ‒10 estadios River‒, hice Red Hot Chili Peppers, todo el tiempo hago muchos shows, por lo que estoy muy conectado con todo lo que tiene que ver con la cultura, con el entretenimiento, con el arte. Entonces mi idea es desarrollar esto como un espacio, que no lo estoy haciendo con ninguna intención especulativa, yo voy a construirlo, no es que quiero que lo aprueben para después buscar qué hacer o buscar quién, o sea, esto es una inversión que la voy a llevar adelante y va a suceder. Como dije recién elegí Uruguay como país de residencia; también hace un año compré parte de una bodega que no sé si la conocen, se llama Bodega Oceánica José Ignacio ‒que está a 10 minutos del pueblo‒ y el aceite O33. Ahora acabamos de abrir esta semana un restaurante, Santa Teresita, de Trocca, que está en la mitad del pueblo. Con esto lo que estoy queriendo decir es que también tengo otras inversiones”

Aguas turbulentas

Más allá de las explicaciones del empresario argentino, el proyecto navega por aguas turbulentas tanto en la interna oficialista como por la oposición de los ediles del Frente Amplio. Al caer la tarde del lunes, el propio intendente Enrique Antia se constituyó en la bancada del Partido Nacional para indicarles a los ediles blancos que el proyecto debe ser votado en el plenario cuando se trate en la extraordinaria de esta noche.

El edil frenteamplista Joaquín Garlo sostuvo que el proyecto invade el retiro de la faja costera y por lo tanto no debe ser aprobado por el legislativo departamental. Garlo, en declaraciones a la emisora FM Gente, reveló que la directora de urbanismo Soledad Laguarda desconoce la existencia de un decreto departamental que prohíbe la construcción en los 150 metros de retiro desde el mar. Garlo recordó que ese decreto fue aprobado durante el primer gobierno del entonces intendente Domingo Burgueño como consecuencia del escándalo por el pago de sobornos para autorizar construcciones en ese mismo lugar que terminó con dos ediles y un escribano procesados. “Perder la memoria es algo muy peligroso”, dijo Garlo.



Una excepción

Sobre este punto advirtió sobre las responsabilidades que puedan recaer sobre funcionarios que impulsaron este proyecto sin tener normas habilitantes y sí decretos que prohíben expresamente este tipo de construcciones en la faja costera. “Literalmente arriba de la playa, frente a La Juanita, frente a José Ignacio, entre la ruta y el mar. Se está pidiendo una excepción, que consiste en construir sobre los 150 metros de faja de defensa de costa. (..) Sorprendentemente, la intendencia elaboró un informe favorable que ve con buenos ojos que se construya arriba de la playa enfrente a La Juanita”, explicó Garlo en la citada emisora. El edil dijo, además, refiriéndose a Laguarda que la jerarca municipal “reconoció en la comisión que desconocía las normas, que no conocía la existencia de esos decretos departamentales y de esas leyes que prohíben expresamente este tipo de proyectos”.

“La ordenanza del hotel de campo, dice expresamente que ese tipo de emprendimientos es complementario a las actividades del sector rural, esto es médano, arena, no hay actividad rural”, sostuvo en la misma radio.

Ex ANCAP

Los ediles también deberán expedirse sobre el planteo de la Intendencia de Maldonado de conceder al empresario Daniel Zulamian el permiso para construir una torre de 54 metros de altura –alrededor de veinte pisos- en el predio interior que formó parte de la estación Ancap de la avenida Gorlero.

“La diferencia fundamental era que cuando en el período de De los Santos se empezó a negociar con Ancap que se entregara el edificio histórico a la Intendencia en comodato ‒creo recordar que en aquel momento el comodato se entregaba pero con un costo‒, a los efectos de obtener el edificio sin tener que pagar y que la Intendencia pudiera reciclarlo, usarlo y refuncionalizarlo, se ofreció la posibilidad de dividir el predio en dos terrenos, fraccionarlo, y que en lo que quedaba en el corazón de la manzana se pudiera construir una torre. La ordenanza en aquel momento se modificó para el corazón de manzana y se le asignaron 28 metros de altura, o sea, 10 pisos. El proyecto que está presentado hoy es un padrón que queda completamente enclavado, que tiene solo conexión por la calle 30. (k.f.) Entonces la idea fue, como los primeros pisos son ciegos, porque están obstaculizados por el edificio de la Ancap, habilitar la construcción de ahí para arriba: en vez de los 14 metros que permite Gorlero, aprobarle 28, que era una altura intermedia de edificación. Es la altura del bloque medio en la ordenanza. En algún momento también se solicitó que hubiera ciertos retiros, por ejemplo, el primer piso donde ahora hay oficinas que miran sobre Gorlero, tienen todo ventanas para este padrón, entonces se pidió una servidumbre de vista y un retiro de 3 metros en el primer piso y que a partir del segundo piso hubiera 6 metros de retiro para que el edificio se separara del edificio histórico. En cuanto a la propuesta, se presentó una torre de 54 metros de altura; 54 metros era lo que admitía la ordenanza por la que se habilitaron las torres que existen en la península. En los años 70 había una ordenanza que decía que todo predio que fuera esquina y tuviera ‒creo‒ más de 2.600 metros, podía construir 54 metros”, explicó la arquitecta Soledad Laguarda en la comisión de obras de la Junta Departamental de Maldonado. “En este caso particular, lo que están proponiendo es una torre de 54, en vez de los 28 que había autorizado la ordenanza que quedó vigente para ese corazón de manzana”, indicó.

Taylor Swift

Durante la reunión celebrada el pasado 9 de diciembre en el ámbito de la Comisión de Obras de la Junta Departamental de Maldonado, se verificó el siguiente diálogo entre el edil frenteamplista Joaquín Garlo y la directora general de Urbanismo de la Intendencia, arquitecta Soledad Laguarda.

EDIL GARLO (Joaquín).- ¿Le gusta Taylor Swift, arquitecta?

SEÑORA LAGUARDA (Soledad).- ¿Cómo?

GARLO – Si le gusta Taylor Swift…

LAGUARDA. Sí, me gusta Taylor Swift y muchos más.

GARLO ¿Fue a verla?

LAGUARDA Sí, claro.

GARLO ¿Cómo estuvo?

LAGUARDA Bárbaro; llevé a mis sobrinas.

GARLO Bien.

LAGUARDA También las he llevado a ver a Tini. ¿Te interesan todos los conciertos a las que las llevé?

GARLO Me gustan los artistas.

LAGUARDA ¿Todos los conciertos a las que las llevé?

GARLO La música creo que es muy buena para…

LAGUARDA Las he llevado a muchos conciertos a mis sobrinas.

GARL Me parece muy bien.

LAGUARDA También las llevé de viaje a Europa, no sé.

GARLO Es una tía generosa.

LAGUARDA Las llevé a Orlando.

GARLO Es una tía generosa.

LAGUARDA Como no tengo hijos, los llevo a pasear. Los llevé a Orlando… A los varones los llevé a Nueva York… ¿Qué otra cosa más te interesa?

GARLO No, no, le pregunté simplemente si le gustaba Taylor Swift.

LAGUARDA Sí, tengo muchos sobrinos adoptados.

EDIL Adolfo VARELA (Adolfo).- Otro tema, que justo entró hoy…

LAGUARDA Fuimos a ver a David Guetta también.

EDIL VARELA Nos encontramos ahí.

LAGUARDA ¿Verdad que fuimos a ver a David Guetta?

PRESIDENTE.- Yo quería ir a ver a este otro que está todo tatuado…

GARLO Ah, el amigo de Estela…

LAGUARDA También fui a escuchar jazz anoche.

GARLO ¿A escuchar jazz?

LAGUARDA Al jazz en El Sosiego.

GARLO Ah…

LAGUARDA Al festival de jazz. También estuvo muy bueno. No sé, ya que estás preocupado por mi actividad lúdica…