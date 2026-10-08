Junta Departamental: TCR mantuvo la observación sobre la partida de 33 millones de pesos para los ediles

El Tribunal de Cuentas de la República mantuvo en su sesión del 6 de mayo de 2026 la observación formulada sobre un gasto de 33.296.232 pesos que la Junta Departamental de Maldonado aprobó distribuir entre sus 31 ediles para el ejercicio 2026, lo que equivale a un promedio de aproximadamente 1.074.072 pesos por edil en el año, unos 89.506 pesos mensuales por legislador departamental.

El organismo contralor viene observando el gasto desde hace años, y la última vez antes de ésta fue mediante la Resolución N° 432/2026 del 25 de febrero, considerando que la partida posee carácter remuneratorio en contravención de los artículos 86 y 295 de la Constitución de la República, que regulan las retribuciones de los funcionarios y legisladores. Sin embargo, la presidenta de la Junta Departamental de Maldonado firmó el 16 de marzo una resolución de reiteración del gasto, ejerciendo la facultad constitucional que le permite a los ordenadores de gasto insistir ante una observación del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal no aceptó los argumentos de la reiteración. En su resolución del 6 de mayo señaló que los fundamentos esgrimidos por el ordenador “no refieren a las causales de legalidad que dieron lugar a la observación del gasto, por lo que no se modifican las circunstancias que ameritaron las observaciones realizadas”. En consecuencia, mantuvo la observación y dispuso dar cuenta a la Junta Departamental.

El origen de la partida se remonta a julio de 2015, cuando por unanimidad de 29 ediles se aprobó destinar a cada sector político con representación en la Junta una partida para “el mejor cumplimiento de sus fines”. Desde entonces el mecanismo se viene repitiendo ejercicio tras ejercicio.

El escándalo en Montevideo

La resolución del Tribunal de Cuentas sobre Maldonado llega en un contexto de fuerte escrutinio público sobre el uso de partidas similares en las juntas departamentales del país. El caso más resonante fue el de la Junta Departamental de Montevideo, donde las partidas que los ediles destinaban a contratar asesores políticos generaron un escándalo de proporciones, con denuncias sobre el destino real de los fondos, la falta de controles sobre quiénes eran los asesores contratados y si efectivamente prestaban servicios, y cuestionamientos sobre la opacidad del sistema. El caso encendió el debate nacional sobre los mecanismos de financiamiento de la actividad política en los gobiernos departamentales y la necesidad de mayor transparencia y control sobre el uso de recursos públicos por parte de los cuerpos legislativos departamentales.

El contexto salarial de la Junta Departamental

Para dimensionar el impacto de la partida observada conviene considerar la escala salarial de los funcionarios de la Junta Departamental de Maldonado vigente a partir de julio de 2026. El cargo más alto, el de Secretario General, tiene un sueldo base de 308.759 pesos, mientras que un Director General percibe 279.812 pesos y un Director de Departamento 259.743 pesos. En el extremo opuesto de la escala, un Auxiliar de Servicio IV cobra 66.769 pesos mensuales.

Sin embargo, estos valores de base se complementan con dos partidas adicionales que pueden incrementar sustancialmente el ingreso real: una partida del 25% por dedicación total y otra del 25% por antigüedad, lo que implica que un funcionario con dedicación total y años de servicio puede cobrar hasta un 50% más que el sueldo base de su grado.

A modo de referencia, los Secretarios de Bancada de la Junta perciben un sueldo base de 207.834 pesos, mientras que el Secretario Político cobran 327.284 pesos. Los profesionales y abogados tienen un sueldo base de 238.902 pesos.