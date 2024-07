Justicia ordenó al MSP a hacerse cargo de intervención quirúrgica a paciente de Maldonado

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º turno confirmó un fallo en primera instancia que había ordenado el pasado 14 de junio al Ministerio de Salud Pública a practicar una intervención quirúrgica en un plazo no mayor a setenta y dos horas a una paciente de Maldonado de 39 años que es portadora de tres aneurismas (aneurisma carotídeo derecho segmentado oftálmico paraclinoideo, aneurisma carotídeo izquierdo y aneurisma sacular derecho), cuyo costo asciende a la suma de 1:280.551 pesos.

El fallo en primera instancia, de la jueza civil de 6º turno de Maldonado, Gabriela Tuberosa, había condenado al Ministerio de Salud Pública a realizar la intervención de embolización de aneurisma con colocación de endoprótesis diversora de flujo en la forma solicitada, en el término de 72 horas.

La jueza fue más allá de la acción de amparo al disponer asimismo que la paciente deba presentar un informe médico trimestral de conformidad con lo solicitado por los codemandados y en cuanto a la evolución clínica.

La abogada Cecilia Ubilla en representación del codemandado M.S.P, al interponer el recurso de apelación y expresó que “no se han configurado los extremos exigidos por el Art. 1 de la Ley 16.011 a efectos de dar lugar a la admisión de la acción de amparo impetrada respecto del ministerio, en tanto el mismo no actuó con ilegitimidad manifiesta”. A juicio de Ubilla el M.S.P cumplió con todas sus competencias y atribuciones encomendada por la Constitución y la ley.

Riesgo de muerte

Por su parte, la defensa de la paciente recordó que la misma tiene 39 años de edad y que es portadora de tres aneurismas (aneurisma carotídeo derecho segmentado oftálmico paraclinoideo, aneurisma carotídeo izquierdo y aneurisma sacular derecho).

La defensa recordó que el pasado 4 de marzo de 2024 se le realizó una arteriografía de cuatro vasos cerebrales mediante cateterismo femoral en el cual se observaron los aneurismas referidos, los que pueden ser tratados con embolización endovascular con colocación de endoprótesis diversora de flujo.

Se constató pérdida total de visión lo que complica aún más el desarrollo de su vida cotidiana. Además, los médicos advirtieron que la no realización del tratamiento “eleva considerablemente el riesgo de muerte, puesto que en cualquier ocasión puede generarse la rotura de uno de los aneurismas teniendo como resultado el referido, y si ello no ocurre la rotura puede provocar secuelas irreversibles”.

La defensa de la mujer agregó que no tiene posibilidades económicas de acceder al procedimiento atento al elevado costo del mismo, $ 1.280.551.

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, en fallo del 26 de junio pasado confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto a la condena impuesta al M.S.P