Juventud del Partido Nacional realiza su Congreso Nacional “José Walter Hualde” en San Carlos

La Juventud del Partido Nacional, junto a la Comisión Departamental de Jóvenes de Maldonado, invita a participar del Congreso Nacional de Jóvenes “José Walter Hualde”, que se desarrollará los días 24 y 25 de octubre en la ciudad de San Carlos. La actividad se llevará a cabo en el predio Los Coronillas, con una jornada que se extenderá desde las 11:00 hasta las 18:00 horas, y apunta a fortalecer la participación y la formación de los jóvenes del partido.El sábado 24 de octubre la jornada comenzará con las inscripciones y acreditaciones, seguidas de un almuerzo. Luego se entonarán el Himno Nacional y la Marcha Tres Árboles, para dar paso a las palabras de bienvenida a cargo de los presidentes de la Comisión Nacional y de la Comisión Departamental de Jóvenes de Maldonado, junto a la intervención del Intendente departamental. Durante la tarde se realizarán reconocimientos a referentes departamentales y se desarrollará un conversatorio sobre liderazgos y los nuevos procesos de juventud dentro del Partido Nacional, con la participación de referentes de la organización. También habrá un homenaje a José Hualde y se contará con las palabras del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Como cierre de la parte formal se presentará el lanzamiento de la próxima Elección de Jóvenes. La jornada se completará con una peña folklórica y una cena, en un ambiente de encuentro y camaradería.