La Copa OFI entra en la segunda fase

Rodrigo “Chino” Fernández

En el siguiente informe repasamos los cuatro partidos de los clubes de Liga Mayor que representan a Maldonado en dicha competencia.

DIVISIONAL “A” SE FUERON DOS PUNTOS

En el arranque de los octavos de final el club San Carlos tuvo que enfrentar de local a Ferrocarrilero de Empalme Olmos y el partido se fue con empate sin goles, un score de 0-0 que da 1 punto a ambos, mejor negocio para los del Ferrocarrilero ya que el partido se jugó en el Estadio de San Carlos. Recordemos que en la instancia de Octavos de Final se juegan 6 series de 3 equipos cada una, en las cuales clasificarán los primeros de cada una más los dos mejores segundos, por lo que la no obtención de los 3 puntos para San Carlos como local es un resultado que puede afectarle y mucho en la definición de su pasaje a la siguiente instancia. El otro equipo de esta serie N es Piriápolis de la Liga Zona Oeste y en este fin de semana tuvo fecha libre.

UN VISITANTE IMPETUOSO

Libertad cae ante Lavalleja de Minas en el Álvaro Pérez por un marcador de 3-2 a favor de los minuanos que jugaron mejor y de forma merecida se llevaron los 3 puntos en buena ley, un resultado que complica y mucho al “Penado 14” que ahora deberá salir a buscar recuperarse en feudo ajeno. Libertad tuvo algunas bajas importantes para este encuentro como lo son el portero Marcos Nieves, y los hombres de ofensiva Rodrigo Pérez y Facundo Pérez que no pudieron jugar este encuentro por lo que Libertad tuvo algunos cambios obligados en su oncena inicial. Una fuerte presión alta del visitante, Gerardo Cano sabía a la perfección que si Libertad puede hilvanar jugadas desde atrás con pelota al pie es muy peligroso, esa presión hizo que Libertad no tuviera claridad, estuviera en lo grupal desconectado, nervioso y hasta impreciso. En el minuto 22 en una salida del locatario el veterano delantero de mil batallas Andrés Berrueta logra hacerse con el esférico tras una nueva presión alta, se la cede a Santiago Suárez que anota el primer gol de su equipo, 4 minutos más tarde llegó el 2do gol de Lavalleja con un auto gol del defensor Sergio Montero, iban 26 minutos del partido. Libertad reacciona rápidamente llegando al descuento por intermedio de Cristian Patrón a los 28 minutos y el locatario se ponía a tiro en un partido que hasta ese momento era sumamente difícil. Posteriormente a este gol Libertad tiene un mejor funcionamiento y tuvo chances de igualar el marcador, pero no fue efectivo y se fueron al descanso con ventaja 2-1 a favor de los minuanos. En el 2do tiempo Libertad salió del vestuario con mucha energía y entusiasmo, tuvo en los primeros minutos del complemento el protagonismo y las mejores ocasiones sobre el arco del rojiblanco serrano. Promediando el complemento el asedio inicial de Libertad menguó y el partido entró en una atmosfera áspera, se jugaba poco y se pegaba mucho, este tipo de trámite obviamente era negocio para un equipo como Lavalleja que tiene en su plantel gente con mucha experiencia y hechos para esta clase de partidos como son el mencionado Andrés “Pelo” Berrueta, el “Flaco” Gregorio Almeida y atrás Mauricio Capricho, por lo que se sentía muy a gusto el equipo de Lavalleja, y más aún cuando en el minuto 59 el recién ingresado Brian Vergara puso las cosas 3-1 después de una serie de rebotes en el área y para su fortuna en un intento de sacar la pelota del área por intermedio de un defensa locatario el balón le dio en su humanidad y el rebote puso a dormir la pelota en las redes del arco poniendo las cosas 3-1. El final del encuentro mostró a Libertad yendo con sus armas en busca de achicar diferencias, Lavalleja se metió atrás y le cedió el balón a su rival, pero el “Penado 14” no estaba en su día y no tenía fortuna ni precisión en el momento de definir y recién en el minuto 90+1 pudo llegar al descuento con un golazo de Michel Telleri que la colgó en el ángulo poniendo el segundo gol de su equipo. Ahora todo estaba 3-2 a favor de los visitantes y todavía quedaban algunos minutos por jugar. En los minutos de descuento Libertad se jugó al todo por el todo, Lavalleja aguantó el embate de los del barrio Capandegui y se quedó con el triunfo 3-2, un muy buen resultado para Lavalleja y no así para un Libertad que sintió y mucho sus ausencias y ahora sí o sí debe ganar fuera si quiere tener chance de llegar a la próxima fase.

El equipo de Melo Wanderers, quienes tuvieron fecha libre, son el tercer club que pertenece a esta serie O.

DIVISIONAL “B” NO ERA CASUALIDAD

Para esta 2da Fase en la Divisional “B” se enfrentan mano a mano los clubes clasificados, en instancia de local y visitante con la salvedad de que los mejores posicionados definen cada serie en su cancha. Atlético Fernandino tuvo una 1° Fase perfecta al ganar los 6 partidos que tuvo que enfrentar y se hablaba de que ahora si debía subir el nivel para enfrentar a equipos con mejor nivel que los anteriores, esto fue exactamente lo que sucedió ya que el Decano viajo a la frontera para enfrentar al equipo Las Piedras y le ganó 4-2 de atrás ya que comenzó perdiendo 0-2 y pudo revertir el marcador, una excelente victoria que le brinda la tranquilidad para recibir a este rival en su propio escenario el fin de semana próximo. Los goles de los dirigidos por Richard “Pájaro” Pérez fueron convertidos por Adrián Tabeira en dos ocasiones, Kevin Gutiérrez y Fabio González, mientras que los goles de Las Piedras fueron convertidos por Martín Santana y Christofer Fernández. Muy buen resultado para el Decano que ahora debe ratificar su excelente momento en su cancha para seguir avanzando con todo en esta copa.

LOTERÍA EN EL BEVERLY HILLS

Punta del Este logra una categórica victoria en el partido de ida de esta 2da Fase de la Divisional “B” de la Copa Nacional de Clubes ante Lito de Minas por un contundente y abultado 5-0 que les da mucho optimismo para la revancha ante este equipo minuano que había pasado primero en su serie y a priori se preveía ser un rival duro para los dirigidos por Sebastián Castelnoble, pero el equipo puntaesteño dominó de principio a fin a su rival de turno y se quedó con el partido sin problemas. Los goles del equipo de Beverly Hills fueron convertidos por Héctor “Toto” Duarte, Román Tejera, Pablo Gómez, Rodrigo García y Jonathan “Cabeza” Alba, esto muestra que el equipo tiene gol en muchas de sus piezas y eso siempre es beneficioso. La revancha será en Minas en unos días y todo indica que Punta del Este tiene medio boleto ganado a la siguiente instancia, pero no puede subestimar al rival que seguramente saldrá en su cancha buscando achicar la eliminatoria.

BALANCE

Un fin de semana donde los clubes carolinos de la Liga Mayor que están en la Divisional “A” no tuvieron buen funcionamiento en sus respectivos encuentros, mientras que para los equipos de la zona capitalina fue un fin de semana lleno de goles y alegría en sus partidos, veremos cómo les va en los siguientes partidos