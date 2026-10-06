La Corporación Gastronómica presentó el cronograma para la 17ª edición de Aromas y Sabores

El encuentro se desarrollará los días 23 y 24 de octubre de 2026 en las instalaciones de The Grand Center

La Corporación Gastronómica de Punta del Este dio a conocer los detalles y la grilla de profesionales para la 17ª edición del Festival Gastronómico Aromas y Sabores. La actividad tendrá lugar durante dos jornadas consecutivas en el complejo The Grand Center.

La institución nuclea a los principales establecimientos gastronómicos de la zona desde su fundación en el año 2007 y con esta actividad ejecuta una línea de trabajo orientada a exponer y dar valor al producto local como insumo base de la gastronomía uruguaya. El encuentro funciona como un espacio de articulación técnica y cultural, vinculando de forma directa a cocineros de trayectoria nacional e internacional con estudiantes, trabajadores activos del rubro y público general.

Agenda

El programa de actividades para la edición 2026 se articulará mediante clases magistrales y ponencias demostrativas de cocina. En estas instancias, los profesionales convocados expondrán metodologías de preparación, recetas y análisis de los insumos identitarios de sus respectivas regiones de origen. La intervención de los cocineros se realiza bajo una modalidad estrictamente honoraria, un formato que la organización mantiene para asegurar el cumplimiento de sus objetivos de capacitación y transferencia de conocimiento sin fines comerciales.

La nómina de profesionales y charlas confirmadas es la siguiente:

Janaina Torres (Brasil)

Lele Cristóbal (Argentina)

Javier Rodríguez (España)

Pamela Villar (Uruguay)

Florencia Courreges (Uruguay)

Federico Desseno (Uruguay)

Pedro Kapacevich (Uruguay)

María Elena Marfetán (Uruguay)

Pedro Lambertini (Uruguay)

-Charla “Pescando Transformaciones”, a cargo de Diana Cervantes y Micaela Trimble (Uruguay)

-Charla “Educocina”, dictada por Diego Ruete (Uruguay)

Feria de productores

En paralelo a las actividades académicas y demostrativas, el festival dispondrá de un sector de feria destinado a la exposición de proveedores del territorio. Este espacio tiene como propósito facilitar que los productores locales exhiban y comercialicen materias primas auténticas, promoviendo canales de consumo responsable y visibilizando la trazabilidad geográfica de los insumos de la región. Los asistentes podrán acceder a degustaciones dirigidas de productos específicos y elaboraciones diseñadas para las dos jornadas.

El acceso al predio estará habilitado en el horario de 12:00 a 18:00 horas durante ambos días. Las entradas están a la venta por RedTickets. La organización dispuso dos modalidades de acceso para el público interesado: un pase diario con un costo de $550 uruguayos y un pase completo válido para las dos jornadas del evento con un valor de $880 uruguayos.