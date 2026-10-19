La Kombi de 1966 que fue habitación, bar y casa: la historia del escultor Federico Rodríguez Páez

Una Volkswagen Kombi de 1966, cubierta de chapa oscura y aparcada en un terreno de Punta del Este, detiene la mirada de quien pasa. La silueta recuerda a una nave de película de ciencia ficción o a un vehículo de post apocalipsis. Detrás de esa carrocería hay una habitación de hostel, un bar ambulante, un robo en Florianópolis y más de una década de vida del escultor, artista visual y escritor Federico Rodríguez Páez.

Rodríguez Páez compró la Kombi en Uruguay. Antes de rodar por ninguna ruta, la convirtió en habitación del F&F Hostel, el primer hostel de Punta del Este, que él mismo fundó en 2007 en la Parada 6 de La Brava. La parte trasera fue transformada en cuarto: colchón doble, frigobar, reproductor de música y un toldo con cortinas. El 3 de febrero de 2012, el diario El Observador la reseñó en una nota titulada “Dormir, desayunar, amar Punta” y la describió como “la habitación más loca” del hostel.

La Dream Machine

En 2014, año del Mundial de Brasil, la Kombi cambió de rol. Rodríguez Páez y dos compañeros la rebautizaron Dre0am Machine —Máquina de Sueños— y salieron rumbo al norte con el motor original de 1200 cc. De noche era casa; de día, bar: vendían caipirinhas para costear el viaje por la costa. El 30 de mayo de 2014, el diario Popular Catarinense registró su paso por Imbituba. Sobre el techo viajaba una caja de hierro de más de 150 kilos, construida por ellos mismos, que desestabilizaba el vehículo en la ruta. “Una tarde la corté con la sierra y vendimos lo que hizo falta para seguir”, recuerda Rodríguez Páez.

El viaje terminó en Praia Mole, Florianópolis, donde el artista transformó una construcción abandonada en el F&F Hostel Florianópolis. Allí le robaron la Kombi. La recuperó, acumuló averías, y en octubre de 2014 le dedicó un texto en su blog bajo el título Irmã —hermana, en portugués—. “Sos frágil y fuerte, una contradicción que potencia tu logro”, escribió. “Por ser única, pero sobre todo, gracias por creer.” El regreso a Uruguay fue de madrugada, bajo la lluvia, con el chasis al límite.

Artista

La historia del vehículo es también la historia de su dueño. Rodríguez Páez lleva más de 22 años trabajando como escultor. Opera con hierro, metal, espejo, óxido y soldadura, construyendo estructuras que se sostienen al borde del desequilibrio y espejos que devuelven al espectador su propia imagen. En ese período produjo más de 200 esculturas, desde piezas de taller hasta obras de 6 metros de altura.

En 2021 creó Montepilatus, Paseo de Arte, en Punta del Este: un espacio frente a La Brava donde su obra convive con la de 29 artistas de 4 países —15 uruguayos, 12 argentinos, 1 colombiano y 1 venezolano—, con más de 200 piezas entre escultura, pintura y arte contemporáneo. La entrada es libre todos los días, de 8:00 a 22:00 horas. Su linaje familiar se vincula a Carlos Páez Vilaró, y en el Paseo hay obra del propio Carlos y de Sebastián Páez Vilaró.

Como escritor, publicó El lugar que me guardaban, de poesía, e Hijo del hombre del mar, una crónica documental. En Instagram está activo como @fede.viajarte, donde documenta las distintas etapas de la Kombi y su trabajo escultórico.