La Liga Mayor está acéfala

Por Rodrigo “Chino” Fernández

En este momento Liga Mayor no tiene neutrales tras la renuncia de éstos el pasado lunes en una reunión de la liga en la que no se aprobó el Balance Económico correspondiente al año calendario mayo 2023- mayo 2024, período en el cual Nelder Márquez ejerció como presidente.

La presentación del Balance Económico se pospuso en varias ocasiones, y cuando finalmente se presentó en la mencionada reunión, los clubes decidieron no aprobarlo, por lo que los neutrales en su totalidad presentaron la renuncia en medio de un ambiente poco amistoso. Ahora la liga tiene que tomar decisiones como tal y mientras tanto quedaron como neutrales interinos los delegados Pedro Ramos, de Ituzaingó y Maximiliano Dutra, del club San Carlos.

Es una situación que se venía decantando desde hace un tiempo, hay mucho malestar con la figura del ex presidente de Liga Mayor, Darwin Correa, más incluso después de las declaraciones del presidente saliente Márquez a un medio local: “Los clubes conocían la situación cuando ellos (neutrales salientes) ingresaron en mayo del 2023, que no había documentos ni rendición de cuentas del ejercicio anterior, donde la liga estuvo presidida por Darwin Correa”. Seguiremos de cerca este panorama que sin duda traerá repercusiones legales y en su defecto penales, para aclarar aspectos que tienen que ver con lo económico, seguramente habrá una auditoria para conocer bien qué destino ha tenido el dinero involucrado.