La Liga Mayor Femenina comenzó a todo gol

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Este año hay siete instituciones en competencia en busca de ser campeonas, se disputarán tres ruedas todos contra todos en un total de 21 fechas, son 18 encuentros para cada equipo. Para Barrio Perlita (Deportivo Maldonado) es la búsqueda del Tetra Campeonato, ya que son las que han dominado la competencia en los pasados tres años. Repasamos los marcadores y las autoras de los goles en esta primera fecha.



APLANADORA VERDE

Ituzaingó logra una goleada formidable en el arranque del Torneo Apertura ante Alianza Cinco por un marcador de 10-1, los goles de la Verde Peninsular fueron anotados por Victoria García en dos ocasiones, Rocío Galán otro doblete, Luhana Kaloper también otro doblete, Claudia Bonfrisco, Dahiana Pereira, Belén Ferreira, Yennifer Martínez, el gol del Funebrero fue obra de Magali Rodríguez. Un arranque con todo gol para Ituzaingó que este año se presenta como uno de los equipos más fuertes, para Alianza Cinco se trata de un arranque nefasto, es un equipo joven que se ha formado a iniciativa de Ituzaingó ya que la mayor parte del plantel son jugadoras menores de 20 años de esa institución que han sido cedidas a préstamo al Funebrero buscando tener actividad.



EL EQUIPO DE LA PROFA GOLEA EN EL DEBUT

Atlético Fernandino, dirigido por Rosario Martínez “La Profa” empieza con buen pie en la Temporada 2024 al vencer con claridad 3-0 a Deportivo Gardel, el Decano este año tiene algunas bajas importantes en el proceso que viene haciendo Martínez, pero ha sumado caras nuevas para encarar Liga Mayor en busca de seguir siendo un equipo competitivo. Deportivo Gardel, por otro lado, es un equipo que tiene caras nuevas este año y un plantel amplio, pero no encontró el funcionamiento necesario en este primer encuentro, buscarán mejorar para el 2do partido. Los goles del decano fueron convertidos por Camila Clavijo, Eugenia Bermúdez y la nueva jugadora del equipo Ayelén Pérez.



MEDIA DOCENA DE GOLES PARA EMPEZAR FUERTE

Barrio Perlita – Deportivo Maldonado ha iniciado la Temporada 2024 como terminaron la anterior, un triunfo más para este equipo que año a año demuestra tener un nivel superlativo para nuestro medio, en este encuentro venció 6-0 a San Carlos. El decano carolino también es un equipo que ha sumado varias jugadoras a sus filas y buscará acoplarse lo más rápido posible para poder competir de tú a tú a todos sus rivales. Los goles de las chicas dirigidas por Facundo Martínez fueron obra de Julieta Lados con un poker, es decir 4 goles de la centro delantera, para trepar a la cima de la tabla de goleadoras en la primera fecha. Los otros goles fueron convertidos por Rosamaría Rodríguez y Julia Noble.

FECHA LIBRE

En este primer fin de semana quienes tuvieron fecha libre fueron las chicas de Peñarol de San Carlos.

POSICIONES:

ITUZAINGÓ 3 PTS (+9)

B° PERLITA (DEP.MDO) 3 PTS (+6)

ATLÉTICO FNO. 3 PTS (+3)

DEPORTIVO GARDEL 0 PTS (-3)

SAN CARLOS 0 PTS (-6)

ALIANZA CINCO 0 PTS (-9)

PEÑAROL (SC) No ha debutado.

2° FECHA: San Carlos vs Atlético Fernandino – Peñarol (SC) vs Alianza Cinco – Ituzaingó vs Deportivo Gardel – Fecha Libre: B° Perlita (Deportivo Maldonado)