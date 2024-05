La pelota está feliz: se disputó el fin de semana pasado la 2da fecha de la Serie A del Consejo Único Juvenil de Liga Mayor

Se disputó el fin de semana pasado la 2da fecha de la Serie A del Consejo Único Juvenil de Liga Mayor, y al mismo tiempo dio comienzo la Serie B, por lo que a pesar de la tormenta que estuvo rodeando nuestro departamento hubo mucha actividad y los jóvenes pudieron competir, salvo la actividad que estaba planificada para entre semana en Sub-14, pero más allá de eso decimos con alegría que la pelota está feliz por la competencia que empezó a puro gol.

Rodrigo “Chino” Fernández

SUB-14 -LOS VISITANTES GOLEARON EN CASI TODAS LAS CANCHAS

Colón 0-9 San Carlos

[Goles: Elías Batista (2) – Camilo Silvera (2) – Lautaro Tort (2) – Maximiliano Chagas – Ignacio Suárez – Thiago Méndez (San Carlos)].

B° Perlita 0-5 Ituzaingó

[Goles: Lautaro Costa – Bruno Gonzálvez – Benjamín León – Alejandro Mendeteguy – Tomás Colqui (Ituzaingó)].

Punta Ballena 3-0 Peñarol Mdo. [Goles: Lucas Gadea – Santiago Anza – Tiziano Seijas (Punta Ballena)].

Punta del Este 0-4 Charrúas [Goles: Dante Ricci – Lucas Bek – Lorenzo Fernández – Juan Martínez (Charrúas)].

El encuentro entre Atlético San Martín – Libertad (WO) – El “Penado 14” se lleva los puntos al no presentarse el equipo “Santo”.



POSICIONES:

PUNTA BALLENA 6 Pts. (+8), LIBERTAD 6 Pts. (+4), ITUZAINGÓ 3 Pts. (+5), SAN CARLOS 3 Pts. (+7), CHARRÚAS 3 Pts. (+3), ATLÉTICO FNO. 3 Pts. (+1), B° PERLITA 3 Pts. (-3), PUNTA DEL ESTE 0 Pts. (-4), PEÑAROL MDO. 0 Pts. (-4), SAN MARTÍN 0 Pts. (-6), DEFENSOR no ha competido hasta el momento.



SUB-15 – LIBERTAD, ITUZAINGÓ Y PUNTA BALLENA EN LO MÁS ALTO

San Martín 0-5 Libertad [Goles: Emiliano Morales 2 – Ezequiel Núñez 2 – Lucas Moreira (Libertad)].

Colón 1-0 San Carlos [Gol: Pablo Núñez (Colón)].

B° Perlita 1-4 Ituzaingó [Goles: Benjamín Trinidad (B° Perlita) – Álvaro Pérez (2) – Luchiano Gomensoro – Maximiliano Sosa (Ituzaingó)].

Punta Ballena 2-1 Peñarol Mdo. [Goles: Thiago Medina – Alejo López (Punta Ballena) – Bruno Rado (Peñarol Mdo.)]

Punta del Este 2-2 Charrúas [Goles: Bruno López – Facundo González (Punta del Este) – Lautaro Alfonso (2)].

El encuentro entre Atlético Fernandino vs Defensor fue postergado.



POSICIONES:

LIBERTAD 6 Pts. (+8), ITUZAINGÓ 6 Pts. (+7), PUNTA BALLENA 6 Pts. (+3), COLÓN 3 Pts. (-3), CHARRÚAS 2 Pts. (0), PUNTA DEL ESTE 1 Pt. (0), ATLÉTICO FNO. 1 Pt. (0), SAN CARLOS 1 Pt. (-1), B° PERLITA 1 Pt. (-3), PEÑAROL MDO. 0 Pt. (-4), SAN MARTÍN 0 Pt. (-7), DEFENSOR no ha competido hasta el momento.



Sub-17 – ITUZAINGÓ Y PUNTA BALLENA SON LOS LÍDERES

San Martín 0-1 Libertad [Goles: Santiago De León (Libertad)]

Colón 1-1 San Carlos [Goles: Elías García (Colón) – Leandro Montero (San Carlos)]

B° Perlita 0-2 Ituzaingó [Goles: Valentino Berrueta – Ian Silvera (Ituzaingó)]

Punta Ballena 3-1 Peñarol Mdo. [Goles: Bruno Flores (2) – Pablo Sánchez (P.Ballena) – Ezequiel Martínez (Peñarol Mdo.)]

Punta del Este 1-0 Charrúas [Gol: Brhian Suárez (Punta del Este)]

El encuentro entre Atlético Fernandino vs Defensor fue postergado.



POSICIONES:

ITUZAINGÓ 6 Pts. (+6), PUNTA BALLENA 6 Pts. (+3), PUNTA DEL ESTE 3 Pts. (+1), LIBERTAD 3 Pts. (0), B° PERLITA 3 Pts. (-1), PEÑAROL MDO. 3 Pts. (-1), ATLÉTICO FERNANDINO 1 Pt. (0), SAN CARLOS 1 Pt. (-1), CHARRÚAS 1 Pt. (-1), COLÓN 1 Pt. (-4), SAN MARTÍN 0 Pt. (-2), DEFENSOR no se ha presentado hasta el momento.



LA SERIE B EMPIEZA CON ENORMES GOLEADAS

SUB-14 – KENNEDY ES EL UNICO LÍDER

Kennedy 6-0 Lobos [Goles: Miguel Cedrés (2) – Lautaro Núñez (2) – Lautaro Pérez – Leandro Andrada (Kennedy)]

Artigas Jrs. – B° Rivera “33” – Suspendido por el mal estado del campo de juego)



POSICIONES:

KENNEDY 3 Pts. (+6), LOBOS 0 Pts. (-6), ARTIGAS JRS., HIPODROMO EL PEÑASCO, PEÑAROL DE SAN CARLOS y B° RIVERA “33” no han debutado hasta el momento.



SUB-15- PEÑAROL DE SAN CARLOS Y CENTRAL MOLINO PICAN EN PUNTA

Hip. El Peñasco 3-8 Peñarol (SC) [Goles: Diego Lenzuen (3) (Hip. El Peñasco) – Diogo Simones (5) – Ernesto Da Silva – Matías Guadalupe – (En contra) (Peñarol SC)]

Central Molino 7-2 Dep.Gardel [Goles: Ayrton De Cuadro (3) – Thiago Roibales (2) – Benjamín Brandon – Ricardo Eguren (Central Molino) – Gastón Machado – Gustavo Rodríguez (Dep.Gardel)]

Artigas Jrs vs B° Rivera “33” suspendido por el mal estado del campo de juego.



POSICIONES:

PEÑAROL (SC) 3 Pts. (+5), CENTRAL MOLINO 3 Pts. (+5), HIPODROMO EL PEÑASCO 0 Pt. (-5), DEPORTIVO GARDEL 0 Pt. (-5) ARTIGAS JRS. y B° RIVERA “33” no han debutado hasta el momento.

SUB-17 – LOS LOBOS GANAN AFUERA Y GOLEADA DEL MOLINO EN EL ARRANQUE DE LA COMPETICIÓN

Central Molino 6-0 Deportivo Gardel [Goles: Michel Da Cunda (2), Thiago Rodríguez (2), Lucas Rodríguez, (en contra) (Central Molino)]

Kennedy 1-2 Lobos [Goles: Hiojan Cardozo (Kennedy) – Romeo Frontini – Lautaro Filardi (Lobos)

Artigas Jrs. vsB° Rivera “33” suspendido por un mal estado del campo de juego.



POSICIONES:

CENTRAL MOLINO 3 Pts. (+6), LOBOS 3 Pts. (+1), KENNEDY 0 Pt.(-1), DEPORTIVO GARDEL 0 Pt. (-6), ARTIGAS JUNIORS y B° RIVERA “33” no han debutado hasta el momento