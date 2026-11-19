Dos escenarios simultáneos y distantes marcan estos días el final de una era. En el juzgado letrado de familia de tercer turno de Maldonado, la magistrada Grecia González Soto tramita la sucesión del industrial azucarero argentino Carlos Pedro Tadeo Blaquier. A miles de kilómetros, en la sala de subastas de Sotheby’s en Nueva York, la colección de arte que Blaquier construyó junto a su esposa María Elena Arrieta alcanzó en las últimas horas la cifra de 412 millones de dólares —con el 100% de los lotes vendidos y guantes blancos para el subastador Oliver Barker.

La jueza González Soto había declarado judicialmente abierta la sucesión el pasado 5 de agosto. En ese mismo decreto, la magistrada emplazó a todos los interesados a comparecer y deducir sus derechos en un plazo de 90 días, bajo apercibimiento legal, con expedición de los edictos de estilo. Semanas antes, la misma jueza había ordenado una búsqueda de expedientes relacionados —incluyendo el nombre de María Elena Arrieta— en todas las sedes de familia de Maldonado.

El Van Gogh que rompió todos los récords

La pieza central del remate fue el cuadro Châtaigniers en fleurs —Castaños en flor—, pintado por Vincent van Gogh en mayo de 1890 durante sus últimos dos meses de vida, cuando recién llegaba a Auvers-sur-Oise. La obra se vendió por 190,4 millones de dólares, convirtiéndose en el trabajo del artista más caro jamás subastado. Van Gogh quedó inmediatamente fascinado por los castaños al llegar al pueblo y pintó una serie de paisajes inspirados en ellos. Esta tela se distingue por su colorido espectacular y su ejecución expresiva, según Sotheby’s.

Pero el camino hasta la sala de subastas no fue sencillo. El cuadro fue objeto de una disputa entre la familia Blaquier-Arrieta y los herederos de la familia Fischer, anteriores propietarios alemanes de la obra, quienes sostenían que el cuadro pudo haber sido vendido bajo coacción durante el ascenso del nazismo en Alemania. Las partes llegaron a un acuerdo de último momento que permitió que la subasta se realizara. La identidad del comprador se desconoce.

La colección incluyó además un arlequín de Cézanne —descrito por Sotheby’s como “increíblemente raro”—, una notable escena de botes de Renoir y un paisaje urbano de Pissarro. Obras del impresionismo y el modernismo europeo reunidas durante décadas por una de las familias más poderosas de Argentina.

Los yates de Punta del Este

Blaquier no era un desconocido en Punta del Este. Hace casi veinte años sorprendió cuando apareció en el puerto local con siete yates de lujo. Fue Correo de Punta del Este el medio que primero dio cuenta de la presencia de semejante flota, y el propio Blaquier respondió contratando una solicitada en este diario para explicar las razones de su arribo.

Durante más de una década, su flota fue la más numerosa del puerto esteño. Siete embarcaciones costosas, alineadas una al lado de la otra, cada una con una función distinta. El capitán de ultramar Enrique Marthi explicó en su momento la lógica de semejante despliegue: Blaquier tiene cinco hijos casados, todos universitarios, y quince nietos. Cada hijo tenía asignada una embarcación. Su esposa María Cristina Khallouf tenía otra. Y el restante era del propio Blaquier. Según Marthi, la instalación en yates les permitía además ahorrar en hoteles y casas durante la temporada.

Los barcos no solo albergaban a la familia. A bordo se desarrollaron almuerzos para entre 15 y 45 personas, encuentros sociales y políticos que involucraron a figuras de ambas orillas del Río de la Plata. La tripulación, uniformada de bermudas blancas y remeras celestes, atendía cada detalle. El propio Blaquier recibía a sus invitados con gorro de capitán. La familia permanecía a bordo desde principios de enero hasta febrero; la flota completa volvía a Argentina recién después de Semana Santa.

Esa era terminó antes de que terminara la vida de Blaquier. Primero se redujo la flota: de siete embarcaciones quedaron tres —el Black Beauty, el Neptuno y el Minerva. El Cristina, bautizado con el nombre de su esposa, nunca estuvo entre los ofertados. Luego vino el recorte de personal: marineros, mecánicos, personal de seguridad en tierra y atención a bordo fueron cesados con indemnizaciones y cláusulas de confidencialidad. El puerto sintió el cambio. Semejante flota generaba un flujo permanente de dinero hacia trabajadores, proveedores y el propio Estado uruguayo —que ahora cobra tres amarras en lugar de siete.

Blaquier tampoco volvió a viajar a Punta del Este. Tenía prohibida la salida de Argentina por la causa que investigaba su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en el ingenio Ledesma, en Tucumán.

Ahora, con la sucesión abierta en Maldonado y los cuadros vendidos en Nueva York, se cierra definitivamente una presencia que marcó durante años la vida del puerto esteño.