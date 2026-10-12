La Tarasca presenta “Pedido de mano / El día que cayeron las arvejas”

Con el apoyo de COFONTE, el elenco de La Tarasca estrena Pedido de mano / El día que cayeron las arvejas, una comedia en verso inspirada en el universo de Antón Chéjov. La obra transcurre entre pastizales, rivalidades familiares y una propuesta de matrimonio, donde dos familias se enfrentan en una disputa en la que las cosas no salen exactamente como estaban previstas.

La función se realizará el sábado 17 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro del Centro Cultural Maldonado Nuevo. La entrada es libre, con salida al sobre. Las reservas se pueden gestionar al 42268635.



La versión libre y dirección están a cargo de Sebastián Barrios. El elenco está integrado por Carolina Morales, Pilar Dorta y Eva Gutiérrez, con la participación de la actriz invitada Iliana Rodríguez. El acompañamiento musical es de Mariana Mastrángelo; las letras de las canciones pertenecen a Pilar Dorta y Eva Gutiérrez. El vestuario fue diseñado y realizado por Joel Guerra; la escenografía, por Sebastián Barrios; y el maquillaje e iluminación, por Ingrid Nieto. Se trata de una nueva producción de La Tarasca, en el marco del ciclo “Octubre sale a escena” del Centro Cultural Maldonado Nuevo.