La victoria de Lula dispara la fuga de capitales: Punta del Este, en el mapa de los millonarios brasileños

El domingo a la noche, cuando los resultados del balotaje brasileño confirmaron la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva con el 51,7 % de los votos, los teléfonos de los asesores de patrimonio no tardaron en sonar. No era pánico. Era planificación acelerada. Los ricos de Brasil no protestan, simplemente se van —y llevan meses preparando la ruta.

Dos analistas especializados en movilidad de grandes fortunas reconstruyeron el mapa de esa salida. Sus análisis, publicados en las últimas horas, coinciden en los destinos y en el diagnóstico: cuatro años más de política redistributiva bajo Lula son cuatro años más de presión sobre el patrimonio grande.

Uruguay como apuesta por la estabilidad

El consultor italiano Alessandro Palombo, radicado en Europa y especializado en planificación patrimonial internacional, fue uno de los primeros en trazar el mapa visual de la diáspora millonaria brasileña. Su infografía, elaborada con datos de Henley & Partners y publicada en redes sociales, sitúa a São Paulo como punto de origen y dibuja flechas hacia España, Portugal, Italia, Suiza, Mónaco, Dubai, Grecia, Estados Unidos y, en la región, hacia los países del Mercosur con Uruguay destacado por nombre: Punta del Este.

“Los brasileños adinerados se están mudando a España, Portugal e Italia, y esto es exactamente lo que vemos con nuestros propios clientes”, escribió Palombo. La lógica de cada destino es fiscal y migratoria. España seduce por el pasaporte: a un ciudadano brasileño le bastan dos años de residencia legal para solicitar la nacionalidad española —y con ella, el acceso a toda la Unión Europea—, frente a los diez que le exigen a un estadounidense o a un británico. Portugal todavía funciona, aunque la ciudadanía ahora demora siete años. Italia atrae por su régimen de tarifa plana: el contribuyente paga un monto fijo anual —actualmente 300.000 euros— sin importar cuánto gane en el exterior.

Sobre Uruguay, Palombo fue preciso: “ofrece esencialmente una exención fiscal sobre los ingresos por inversiones extranjeras por hasta once años y una apuesta por la estabilidad”. Y agregó un dato que no es menor: “No por coincidencia, tal vez, Praxis está construyendo una ciudad allí”. La referencia apunta al megaproyecto inmobiliario que avanza en territorio uruguayo con perfil internacional.

El consultor también mencionó que en Italia opera un programa de visa de inversor con exposición a Bitcoin. “Más de un cliente brasileño ya ha invertido con nosotros. Personas extremadamente exitosas, muy capaces”. Su conclusión tuvo la contundencia de quien lleva años viendo el fenómeno: “Al final, los adinerados no protestan, simplemente se van”.

José Vizner: Madrid como puerta de entrada a Europa

Desde España, el analista José Vizner publicó su propio análisis bajo el título “Fuga histórica de ricos de Brasil”, dirigido específicamente al sector inmobiliario de lujo. Su lectura apunta al impacto que la llegada de fortunas brasileñas tendrá sobre mercados como Madrid, que lleva años absorbiendo patrimonio latinoamericano en oleadas sucesivas.

“Mexicanos, venezolanos y argentinos ya se preparan para la llegada de los millonarios brasileños con apetito residencial y de compra de compañías locales”, escribió Vizner. Para él, el resultado del domingo no crea una tendencia nueva sino que la acelera. Las conversaciones sobre planificación de salida ya estaban sobre la mesa. El balotaje las volvió urgentes.

El diagnóstico sobre las causas es directo. Lula fue claro desde su regreso al poder: que los pobres paguen menos y los ricos paguen más. Y lo cumplió. Primero con impuestos a los fondos exclusivos y a las inversiones en el exterior, que antes podían eludir el fisco brasileño. Después, con una reforma del impuesto a la renta que libera a millones de trabajadores de bajos ingresos y lo financia con un impuesto mínimo a las rentas altas y una retención sobre los dividendos. Cuatro años más de esa política, sumados a la tensión política de un país partido casi en dos mitades —Flavio Bolsonaro no reconoció el resultado y desde Washington Trump también cuestionó la victoria— conforman la combinación que empuja el dinero a buscar la puerta.

Vizner señala una incógnita que los propios asesores españoles se hacen: ¿cuánto de ese capital se queda realmente en España y cuánto usa el pasaporte español como llave para el resto de Europa? La pregunta no es menor. Si Madrid funciona como trampolín más que como destino final, el beneficio para la economía española será más acotado de lo que sugieren los titulares.

Punta del Este, en la jugada

En ese mapa global, Uruguay aparece como una alternativa cercana, estable y fiscalmente atractiva. La exención sobre rentas de fuente extranjera durante diez años —once en algunos regímenes— convierte a Punta del Este en una opción concreta para el millonario brasileño que no quiere cruzar el Atlántico pero sí poner distancia entre su patrimonio y el fisco de Brasilia.

No es un fenómeno nuevo para el balneario. La presencia brasileña en el mercado inmobiliario de Maldonado lleva décadas. Lo que cambia con cada crisis política o cambiaria en Brasil es la intensidad del flujo. Y el domingo, la intensidad subió.

