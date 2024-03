Lacalle Pou: “si los uruguayos son más libres cuando termine el Gobierno, habremos cumplido la tarea”

El 1° de marzo, día en que se cumplían cuatro años de mandato, el presidente Luis Lacalle Pou acudió, en compañía de la vicepresidenta, Beatriz Argimón; el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y la prosecretaria, Mariana Cabrera, al Palacio Legislativo donde brindó su mensaje anual de Rendición de Cuentas. Además, participaron el gabinete ministerial y autoridades de Gobierno y del Poder Legislativo.

Lacalle Pou fue recibido en la escalinata principal del Palacio Legislativo por la vicepresidenta Argimón y la presidenta de la Cámara de Diputados, Ana Olivera. Al ingresar, fue saludado por la Comisión de Recepción votada en la Asamblea General.

El mandatario inició su discurso manifestando que los constituyentes fueron sabios en darle facultades de contralor al Poder Legislativo, y que estas instancias de rendición de cuentas colaboran con el sistema democrático de Uruguay.

Reconoció el trabajo de los legisladores de la coalición de Gobierno a lo largo de todo el período, destacó la unión de los cinco partidos políticos con el fin de gobernar el país y su capacidad ejecutiva, ejemplificada en la ley de urgente consideración (LUC), así como su posterior defensa ante la ciudadanía. “Ninguno de los efectos desastrosos que se vaticinaban con la LUC han sucedido”, manifestó.

Además, sobre este conjunto de normativas, indicó que fue el instrumento que amplió libertades y fue la base de las reformas más importantes de este Gobierno. Recordó lo que dijo el 1.° de marzo de 2020, en su asunción presidencial, cuando invitó al pueblo uruguayo a trabajar por la libertad y a que con esa vara se lo midiera al final del período.

“Si los uruguayos son más libres hoy, o cuando termine el gobierno, que lo que eran cuando empezó, habremos cumplido la tarea”, manifestó.

“Hay un fuerte crecimiento del empleo, hay un avance en agenda de reformas, hay más recursos volcados a la sociedad, tenemos el menor riesgo país de la historia, hubo bajas de impuestos, se cumplen las metas fiscales y tenemos la inflación más baja de los últimos 18 años, por lo menos”, reafirmó Lacalle Pou.

Vivir en paz

El presidente explicó en su discurso ante la Asamblea General que, detrás de esto hay responsabilidad, respeto por los recursos de la gente, sensibilidad y confianza sobre la cual caminar y sobre la que se cimenta lo que necesita cada individuo, que es la esperanza. “Hoy hay confianza y, por ende, hay esperanza”, dijo.

También agregó que la libertad es un concepto amplio, pero que debe ser aterrizado para los ciudadanos, y que no todos tienen las mismas herramientas para gozar de ella, por condiciones económicas, culturales, geográficas o sanitarias. Además, llamó a evaluar dónde está el Estado y dónde no, dijo que ahí juega la sensibilidad de los gobernantes.

Indicó que desde el inicio de la administración debieron tomar decisiones importantes, como la de no decretar la cuarentena obligatoria ante la pandemia por covid-19. “De haber sido otra la elección, las consecuencias negativas las seguiríamos viendo hasta el día de hoy”, señaló.

“La libertad de vivir en paz era y al día de hoy sigue siendo un gran desafío para el Gobierno y para toda la sociedad”, sostuvo. En comparación con 2019, manifestó que los hurtos bajaron casi un 20%, las rapiñas un 27%, el abigeato 50%, el hurto de vehículos 24% y los homicidios 3%. “Por primera vez en muchos años la tendencia al alza de los delitos quebró, y hoy es una tendencia a la baja”, aseguró, a lo que agregó: “Yo no estoy conforme”.

Para llegar a ese logro, indicó que se habilitó más despliegue policial, mejor tecnología, más investigación, móviles, armamento y combate al narcotráfico. Afirmó que hay algo definitorio: “El apoyo jurídico y moral a cada uno de nuestros uniformados”.

En otro orden, abordó la posibilidad de que las familias tengan su techo propio, e indicó que el Gobierno hizo un énfasis especial en este tema, para que también puedan ser más libres. Valoró que se hizo en todo el espectro del país, ya que las necesidades de los uruguayos son heterogéneas. Citó como ejemplo a Mevir, y destacó el gran impulso que se le brindó, además de reconocer el trabajo de todos quienes participan en este programa de alcance nacional.

Asentamientos y salud mental

Sobre los asentamientos, valoró el aumento presupuestal que adjudicó el Gobierno a la relocalización de las familias que residen en este tipo de barrios. “Este Gobierno va a duplicar los fondos para la gente más carenciada y necesitada en vivienda”, celebró. Lacalle Pou. Informó que se trabajará, al final del período, en unos 120 asentamientos.

En materia de salud, destacó la construcción del hospital del Cerro. “Esta obra describe la sensibilidad y justicia con la que se invirtieron los recursos”, dijo. En 2023, se entregaron 39 móviles en centros de salud de todo el país y se gastaron 4.500 millones de pesos en medicamentos.

En la Rendición de Cuentas 2023 se destinaron 20 millones dólares para salud mental y adicciones. “Me imagino que será una política de Estado, no hay que dudar de que hay que invertir, porque estamos salvando vidas”, dijo.

En materia ambiental, recordó que por primera vez se invirtieron 17 millones de dólares en el cierre de vertederos. No solo se favorece el ambiente, sino que se da dignidad a las personas que trabajan allí.

En lo que refiere a agua potable, dijo que este Gobierno empezará la obra de Arazatí. También que se están por iniciar las obras de saneamiento en 61 localidades del interior. Además, OSE instaló más 25.700 nuevos servicios agua potable en distintas zonas del país.

Lacalle Pou manifestó que comenzó a implementarse la transformación educativa, que fue discutida y trabajada con la comunidad. Sintetizó que se organizaron cinco encuentros docentes, 67 visitas en todo el país, y trabajaron 104 mentores en centros educativos de tercer ciclo. Se incrementaron los centros María Espínola. “Por suerte, me puedo parar frente a ustedes y decirles que así fue”, dijo.

Sobre la situación del empleo en el país, indicó que hay un récord de empleos, y que el Gobierno generó casi 80.000 puestos de trabajo. El salario real ha crecido casi 2% respecto a 2019. También se impulsó el desarrollo de las mipymes, y al estímulo impuesto en la LUC, se le suma la rebaja de impuestos y la política de apoyo a emprendedores.

Rutas y puentes

El presidente aseguró que la intervención en rutas nacionales y puentes en todo el país es “histórica” y representó su importancia en las obras de la ruta n.° 6, que definió como “igualadora” del centro del territorio nacional.

Por otra parte, aseguró que en el puerto de Montevideo hay una transformación única, producto de una decisión meditada, pensada e impulsada por él, y ejecutada por las autoridades de los ministerios correspondientes y las de la Administración Nacional de Puertos. “Hay una inversión histórica en el Puerto”, indicó.

Sobre al acuerdo para profundizar el canal de acceso a 14 metros con Argentina, manifestó que es un antes y un después en lo que hace al hub en la bahía. En cuanto a Brasil, repasó acuerdos con el anterior y actual gobierno del país vecino vinculados a zonas francas y exportaciones, binacionalidad del aeropuerto de Rivera, y licitaciones por el puente sobre el río Yaguarón y el canal que une la hidrovía de las lagunas Merín y de los Patos.

También recordó la importancia del puente Cebollatí-Charqueada para los vecinos de Treinta y Tres, Cerro Largo y Rocha.

Lacalle Pou dijo que no habló de la urgencia de la Reforma de la Seguridad Social, porque ya se conoce, lo que sí consideró discutible es el costo político, que solo puede corresponderle a quien no asumió dicha urgencia. “Hay que dar certidumbres porque el futuro de las jubilaciones está en juego”, reafirmó.

El mandatario también deseó suerte en el proceso electoral, y dijo que todos tienen buenas ideas, aunque no se compartan. Recordó que ya el 1 de marzo de 2020 habló de la libertad de expresar las ideas de cada uno y consideró que Uruguay siempre se destacó por el nivel de discusión y de tolerancia. “En la vida de cualquiera de nosotros, pero sobre todo en la vida política me repito: hay que ser firme con las ideas y suave con las personas”, reiteró.

“El 1 de marzo de 2020 dije que nos queríamos hacer cargo. Pasado el tiempo demostramos que abrazamos esta tarea con pasión, responsabilidad y dedicación. Quedan 364 días, cada uno igual de importante, no para nosotros, en la vida de los habitantes de nuestro querido país y, créanme que cumpliré con la palabra empeñada de hacerme cargo”, concluyó.