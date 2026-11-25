El Aeropuerto Internacional de Punta del Este Capitán de Corbeta Carlos A. Curbelo, en Laguna del Sauce, tiene programados 60 vuelos privados y 16 vuelos chárter en torno a la final de la Copa Libertadores, que Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán el sábado 28 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Estadio Centenario de Montevideo. Los datos surgen de la planilla de vuelos privados y de la programación de la terminal, a las que accedió Correo de Punta del Este.

La planilla registra 60 operaciones entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre, realizadas por 54 aeronaves, porque 6 de ellas repiten. De ese total, 50 se concentran entre el jueves 26 y el domingo 29. El viernes 27 es el día con más arribos, 22, y el domingo 29 el de más partidas, 27. Los arribos con cantidad de pasajeros confirmada suman 243 personas; en otros 11 el dato no figura o está sin confirmar, y 7 aeronaves llegan sin pasajeros.

Detalles

De los 60 vuelos, 23 corresponden a aeronaves con matrícula brasileña y 20 a matrícula argentina. El resto tiene matrícula de Estados Unidos (7), Paraguay (6), Uruguay (3) y Chile (1). La flota va desde turbohélices monomotores, como el Pilatus PC-12, hasta jets como el Gulfstream G280 y el Bombardier Global. Brasileños y argentinos operan de forma distinta. En 21 de los 23 vuelos brasileños, el avión llega antes del partido y permanece en la plataforma hasta el domingo o el lunes. El grupo más numeroso, de 15 pasajeros, aterriza el viernes a las 17:00 horas en el Bombardier Global y parte el domingo a las 11:00 horas. En cambio, 18 de los 20 vuelos argentinos van y vuelven en el día: las aeronaves permanecen en tierra 2 horas o menos para dejar o recoger pasajeros. La atención en tierra se reparte entre varios agentes. Lobos tiene a su cargo 21 operaciones, FBO Uruguay 14 y Munser 10.A la aviación privada se suman 16 vuelos chárter de Azul (8), Gol (4) y LATAM (4), operados con aviones Airbus A320 y Boeing 737-800 entre el jueves 26 y el lunes 30. Doce llegan desde el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, y los otros 4 desde Campinas, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Nueve de ellos aterrizan entre la medianoche y las 6:00 horas. La programación regular incluye, además, los vuelos de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque y los de Azul desde Guarulhos.

Antecedente

En noviembre de 2021, cuando el Centenario recibió la final entre Palmeiras y Flamengo, que ganó el equipo paulista, el portal especializado Aviacionline informó que los principales aeropuertos del país quedaron colmados de aviones. El director ejecutivo de la empresa de vuelos privados Flapper, Paul Malicki, habló entonces de una demanda “sin precedentes”. Palmeiras y Estudiantes ya definieron una Copa Libertadores en ese estadio: en 1968, el equipo argentino ganó 2 a 0.