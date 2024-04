Lanzamiento de campaña: Rodrigo Blás anunció que destinará un millón de dólares por año al plan “Estoy Contigo”

Este domingo, durante su acto de lanzamiento de campaña, realizado en Los Coronillas el pre candidato nacionalista Rodrigo Blás anunció la implementación de una división municipal que esté orientada a darle apoyo a aquellos hogares donde un sólo adulto tiene menores a cargo. Con ahorros que se generarán en distintas áreas de la hacienda municipal, el plan contará con un millón de dólares por año para disminuir la brecha entre los hogares donde dos adultos tienen ingresos y aquellos donde la crianza recae en una sola persona. “Sostener y potenciar esos hogares para que uno no sea menos que dos a la hora del destino de esos niños”, señaló Rodrigo Blás.

Este domingo se realizó el acto de lanzamiento de campaña del líder de Unión y Cambio, Rodrigo Blás en la Sociedad Criolla Los Coronillas de San Carlos donde, según las estimaciones de los presentes, se dieron unas seis mil personas. La precandidata nacionalista Laura Raffo acompañó el lanzamiento y se comprometió a construir un nuevo Hospital en Maldonado en un futuro gobierno. También estuvieron presentes el director de la OPP, Fernando Blanco, el senador Luis Alberto Heber y la senadora Gloria Rodríguez.

En su mensaje, Rodrigo Blás anunció que, si la gente de Maldonado lo elige para gobernar el departamento, creará una división de desarrollo social que implemente el plan “Estoy Contigo”, que se orientará al apoyo de hogares donde un sólo adulto -madre, padre, abuela o mayor responsable- tenga a cargo menores para criar.

Al plan “Estoy Contigo” se le destinará un millón de dólares por año, fruto de ahorros que se generarán en la hacienda municipal, para potenciar a ese adulto que tiene que sacar adelante a ese niño. A modo de ejemplo, Blás explicó que se podrán otorgar subsidios para alquiler o vivienda y así disminuir la brecha entre los hogares donde hay más adultos a cargo.

Además, se buscará unificar las prestaciones nacionales para el mismo tema. Subsidios, cursos y prestaciones en especie, entre otras medidas, serán destinados a esos hogares si Blás resulta electo intendente.

“Hoy vivir de a uno es una nueva realidad y esas situaciones son las que tienen que atender los gobiernos modernos”, aseguró Blás y agregó que se coordinará con el gobierno nacional “para que ser uno sea lo mismo que ser dos a la hora de criar los niños”.

Al cierre, Rodrigo Blás dirigió un mensaje especial al departamento de Maldonado y su futuro: “a vos Maldonado que me viste nacer, que me diste hijos, que jugué en tus calles y que estudié en tus escuelas; a vos Maldonado por el que he trabajado tantos años, con aciertos y con errores, que me has dado la posibilidad de tener esta relación hermosa con la gente, con vos Maldonado me comprometo a trabajar, a dejar todo, y hacer lo más posible para que seas más fuerte, más seguro, más grande, más próspero, más lindo y mejor para nuestra gente”.

La fiesta de lanzamiento de campaña tuvo la participación de las cuarenta listas, de todas las localidades del departamento, que acompañan la precandidatura de Rodrigo Blás. Hubo actuaciones musicales y se compartió un almuerzo criollo con las más de seis mil personas que colmaron el predio de Los Coronillas.