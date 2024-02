“Las multas y competencia departamental”, por José L. Rapetti Tassano

POTESTAD SANCIONATORIA DEPARTAMENTAL

El término sanción en sentido amplio, comprende el ámbito punitivo tradicional del Derecho Penal, donde punir, penar, son apropiados, en tanto que en el ámbito administrativo es usado simplemente el término sanción. En definitiva se trata de lo aflictivo que resulta para quien comete un ilícito, el haber violado una norma que puede pertenecer a ramas del Derecho diferentes como la Penal, Tributaria o la Administrativa.

El Profesor Valdés Costa dice: “Ontológicamente los ilícitos tributarios y las sanciones que revisten la calidad de penas, todos tienen la misma naturaleza jurídica”. Lo cual es totalmente claro y compartible, agregando “Todas las penas deben responder a los mismos principios, cualquiera sea el órgano que las aplique y cualquiera sea el orden jurídico violado” (Instituciones de Derecho Tributario, Ed. Depalma Bs.Aires 1992). Toda infracción y la sanción de cualquier origen, debe estar comprendida en una norma legislativa, pues en el régimen democrático rige el principio de la legalidad. Rodríguez Villalba en su obra La Potestad Tributaria de los Gobiernos Departamentales, dice que en la Constitución de 1830 se podía prever la asignación a las Juntas Económico Administrativas de “fondos y arbitrios”, entre los cuales se podrían incluir las sanciones pecuniarias por las infracciones que se cometieran a sus normas municipales. Con la Ley Orgánica de Gobiernos Locales de 1903 en el artículo 18 se prevé entre los recursos el producido por las multas.

La Constitución de 1917, en el artículo 133 se prevé la posibilidad que los gobiernos locales pudieran crear impuestos con toda amplitud exceptuando el gravamen sobre tránsito de artículos de producción nacional. Concordante con ello fue la Ley Orgánica 7.042 de diciembre de 1919 en su artículo 67 y en el artículo 54 donde admite las multas, pero limita sus montos en 50 pesos en Montevideo y en 20 pesos en los Departamentos del Interior. La Constitución de 1934 no trajo avances, pero sí la Ley Orgánica de Gobiernos Departamentales No.9515 del 28 de octubre de 1935, que en el artículo 19, numeral 30 prevé “Sancionar las transgresiones de sus decretos con multas de hasta ciento veinticinco mil pesos”. Siendo hoy anacrónica la disposición siguiente, que ya no rige, que las multas impagas podrían redimirse con “prisión proporcionada” que consistía en un día por cada mil pesos, pero con un máximo de tres días.

LA CONSTITUCIÓN DE 1952

Este texto constitucional fue clave para afianzar la autonomía Departamental al asegurarle recursos propios. El artículo 297 dice “Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos: …” y en el numeral 10) “El producido de las multas…” y refiere a las distintas procedencias de las mismas, siendo una de ellas: “a) que el Gobierno Departamental haya establecido mientras no sean derogadas, o estableciere según sus facultades “, las restantes son las multas que las leyes establecieren o establezcan con destino a los Gobiernos –Departamentales.

Es claro entonces que la competencia para establecer sanciones y concretamente las pecuniarias emanan directamente de la Constitución de la República, que al igual que la potestad tributaria, ésta de establecer infracciones y sus correspondientes sanciones, forman parte de las atribuciones constitucionales de dichos Gobiernos. Cuando se dice atribuciones, en Derecho, se está refiriendo a los poderes jurídicos asignados a una persona jurídica de derecho público.

CONSTITUCIÓN Y LEY ORGÁNICA

El artículo 262 de la Constitución establece: “El Gobierno y Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente.”

El texto es contundente y no parece necesario explicarlo. Las competencias conferidas a las Juntas Departamentales, más específicamente en el artículo 273, como órganos legislativos y de contralor, son del mismo modo las que a nivel nacional tiene el Poder Legislativo. La Ley especial, que es la Orgánica de Gobiernos Departamentales, la 9515 de 1935, es clara en su artículo 35 numeral 25 de “Organizar y cuidar la vialidad pública…” entre lo que expresamente se incluye dictar reglas de acuerdo a las ordenanzas respectivas. Notoriamente “organizar y cuidar” está referido al tránsito, el que se desarrolla en las vías públicas, una materia de competencia Departamental.

Teniendo atribuciones sobre el tránsito en sus Departamentos, los Gobiernos Departamentales, donde se incluye la de establecer las normas que lo regulan, obviamente esos Decretos Departamentales contienen la descripción de las conductas humanas que constituyen infracciones y por consiguiente las sanciones correspondientes. Así el Decreto Departamental de Maldonado No. 3449 de 1982 con las modificaciones que se le han incorporado y sus concordantes es la norma fundamental.

Son normas jurídicas que revisten los caracteres generales de las mismas, o sea generalidad, bilateralidad, imperatividad y coercibilidad. Quien tiene la competencia constitucional para crear la norma jurídica, la tiene para establecer las sanciones en caso del incumplimiento de su precepto. Esa norma es completa conteniendo precepto y sanción. La descripción de la conducta en el tipo y la cuantía de la sanción no están limitados constitucionalmente; tampoco lo puede limitar el legislador nacional, ni menos aún Decretos del Poder Ejecutivo.Desde la vigencia en 1952 de la Constitución que confirió las atribucionesmencionadas, los Gobiernos Departamentales pueden establecer sanciones a los incumplimientos de las normas por disposición expresa del constituyente. Esas atribuciones no son solamente un derecho, sino una obligación del órgano destinatario de ellas. No es admisible una limitación o violación al poder sancionatorio que en la competencia asignada tienen los Gobiernos Departamentales. De esto deriva que las leyes nacionales, como el artículo 210 de la ley 15.851, del 24 de diciembre de 1986, ley de Rendición de Cuentas, osea de naturaleza presupuestal que cuando fija un monto máximo de las sanciones pecuniaria de los Gobiernos Departamentales, está violando claramente la Constitución

ARTÍCULO 216 DE LA CONSTITUCIÓN

El inciso 2 de este artículo dice “No se incluirá ni en los presupuestos ni en la leyes de Rendición de Cuentas, disposiciones cuyavigencia exceda la del mandato de Gobierno ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución.” Esta última parte es absolutamente clara. Por consiguiente toda disposición inserta en la prohibición constitucional citada, es violatoria de la misma. Como el caso concreto citado del art. 210 de la ley 15.851 de 1986.La potestad de crear y estructurar el tributo conlleva obviamente el poder jurídico de establecer las sanciones para los incumplimientos. La facultad de legislar sobre la responsabilidad del infractor, está referida solamente a los casos en que la materia, municipal o departamental, esté conferida constitucionalmente al Gobierno Departamental, desde que la responsabilidad, como acontecimiento jurídico es materia de ramas del Derecho, como el Derecho Civil, el Derecho Penal, el Derecho Tributario, en fin que debe situarse dentro de ese concepto más amplio.

CONFUSIÓN CON MULTAS

Una reciente ley de Rendición de Cuentas, la No. 20.212, estableció la prohibición de exigir o condicionar el pago previo o simultáneo del importe de las multas de tránsito al pago del Impuesto de Patente de Rodados. La disposición del artículo 289 de la citada Ley caería en inconstitucionalidad si estuviera ingresando a regular un impuesto o una sanción en sí misma por tratarse éstas de una atribución constitucional de los Gobiernos Departamentales.

Las sanciones pecuniarias, llamadas comúnmente multas, tienen una naturaleza jurídica diferente a la de los tributos en general y, como en el caso éste de un impuesto, que se defineconforme al artículo 11 del Código Tributario y artículo 46 numeral 2 de la Ley 9515. Debe encararse el tema como el de una situación jurídica en la cual confluyen otros aspectos además de los normativos específicos, pues en Derecho se encuentra un concepto que es el de la responsabilidad, o sea aquellas consecuencias que un sujeto de derecho asume al vincularse en alguno de los extremos de la relación jurídica. En esa complejidad, el sujeto de derecho cuando es el sujeto pasivo de la relación tributaria cumple con la obligación legal del pago del impuesto, el cual además es un derecho de todo ciudadano de aportar a la Sociedad. El incumplimiento de la obligación tributaria le hace incurso en la responsabilidad que se establece en las propias normas referidas específicamente al impuesto o a los tributos en general. Este impuesto de Patente tiene sus propias sanciones para el caso de incumplimiento, sea por no pago en fecha o violación de convenios de pago, sea con multas, recargo por mora u otras que la legislación departamental haya establecido. En tanto que una infracción a las normas tránsito tiene como consecuencia una sanción. Estas sanciones por infracciones pueden ser pecuniarias o multas, o también la sanción puede ser otra, como retiro de la licencia de conducir, concurrir a cursos de manejo responsable u otros.

¿Qué se perseguía con el cobro conjunto de impuesto y multa?

Obviamente la recaudación, porque corregir o enmendar una conducta que cometiera una infracción no podía limitarse a lo pecuniario, pues hay otras sanciones por infracciones como las antes citadas. Es obvio que la multa tiene otra naturaleza distinta al impuesto aunque el sujeto responsable sea el mismo. Cuando la citada ley de noviembre de 2023, No. 20.212 artículo 289 independiza el pago del impuesto de patente de rodados del pago de las multas originadas en el tránsito, no ha hecho otra cosa que liberar al sujeto de derecho de una carga injusta, violatoria de otras normas y principios sustanciales del régimen jurídico democrático y garantista. En efecto, además de recargarle o impedirle económicamente como ciudadano de contribuir con los tributos, le imponían la sanción que supone hacerle innecesariamente más aflictiva la pena por acumular los pagos mencionados. Fundamentándose en las normas de creación del SUCIVE, el legislador nacional encara una situación jurídica que comprende la responsabilidad individual y de derechos fundamentales a no ser doblemente castigado, por lo que el artículo 289 de la ley 20.212 no viola la Constitución ni la autonomía.

El Estado no busca o no debe afligir al ciudadano. Es de esencia de un régimen republicano democrático garantizarle sus derechos y contribuir a la convivencia en ellos y su responsabilidadciudadana.