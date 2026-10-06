“Las verdades de Torrente”, por Diego Echeverría

El humor irreverente suele ser una de las armas políticas más letales. Por su elocuencia, por su contundencia y por su capacidad de permear en la sociedad. Muchos conocerán al famoso Inspector Torrente, un personaje icónico y taquillero del cine español, que incluso llegó a ganar dos premios Goya con la primera de las películas de la saga. Este antihéroe en la última de sus películas parodia con los tiempos políticos y mediáticos que vivimos en el mundo. Este personaje absurdo e irreverente fue creado e interpretado por el gran actor español Santiago Segura, quien en estos días dejó caer en una entrevista algunas reflexiones muy interesantes sobre la izquierda.

Dice que los guardianes de la moral siempre le han caído mal, señalando que antes ese papel lo ejercía la derecha y ahora lo hace la izquierda, afirmando que esa actitud de superioridad moral aleja a los jóvenes. Esa especie de policía de la corrección que anda por la vida con el dedo señalando lo que es políticamente correcto o no, lo que es cancelable o no, las palabras que se deben usar, las formas, los temas de agenda woke que aburren y hostigan.

Por eso llega a una vehemente conclusión y dice “Joder, cuánta gente joven de derechas hay. Claro, es que tío, el puto pendulazo”.

Hace algunas semanas Martín Aguirre lo decía también con mucha agudeza (el intérprete de Torrente es más gracioso, pero lo de Martín fue muy bueno), en el sentido de que parecería que todas las cosas que no les gusta escuchar a determinada gente es para ellos un acto de violencia que merece ser regulado, a raíz de unas desafortunadas declaraciones de Blanca Rodríguez sobre penalizar lo que ella denominó discursos de odio (pudiendo con ello causar la paradoja de que con su propio criterio alguien podría sentirse ofendido, acallado o cancelado y denunciarla al punto de que su conducta fuera penalizada). Esa actitud cancelatoria era muy propia de los sectores conservadores, que pretendían imponer sus valores morales a la sociedad. Hoy quienes militan esa hipersensibilidad son los sectores progresistas. Especialmente los colectivos que aman odiar y cancelar.

Hoy la izquierda en Uruguay se quedó sin agenda real, sin temas ni foco, va reaccionando e improvisando. Por eso naufragó y en la desesperación recurre a clichés y comodines. Los tapó una realidad para la que tenían muchísimos diagnósticos y ninguna respuesta. Y la dictadura de lo políticamente correcto se los llevó puestos a ellos mismos, que a esta altura ya están incómodos y condicionados por un corset ideológico que los paraliza.

Aburrió la hegemonía del postureo para la tribuna, que intenta dejar en evidencia a quien no comparte esa pseudo posición.

Hartó elmiedo a ser cancelado porque no te expresaste con laterminología progre del momento (que ademas va cambiando y es muy difícil ir actualizando elsoftware de la hiper corrección)

El miedo a que te cancelen también es violencia, si siguiéramos la línea de aquellos para quienes todo es violencia, queriendo hacer de

su hiper sensibilidad una verdadera máxima universal.

Eduardo Galeano decia que vivimos en un mundo “donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor, y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase, que desprecia el contenido” Una paradoja digna de la izquierda, porque para que un gurú intelectual del universo progre diga que lasociedad padece uno de los mayores daños que la misma intelectualidad de izquierda le inoculó, es realmente llamativo. Tan llamativo como contradictorio.

Los datos que compartió Equipos Consultores a través de Ignacio Zuaznabar son bien interesantes. Según esa investigación, desde la crisis del 2002 hasta el año 2019, Uruguay tuvo 17 años con predominio de la izquierda sobre la derecha en términos de autoidentificación; entre el 2019 y el 2025 ambos bloques ideológicos se mantuvieron parejos, en torno al 30% cada uno; y en el 2026, con una señal que apareció en el mes febrero y se fue consolidando a lo largo del año, la derecha superó a la izquierda por primera vez en mucho tiempo. ¿Motivos? Creo que puede haber muchos, de fondo y de coyuntura. Desde los estructurales que hablamos de cómo la izquierda saturó y aburrió con su discurso, hasta la falta de agenda y carencia de cercanía con los temas que reclama la sociedad, o incluso más de contexto y actualidad, como el muy mal gobierno que está llevando adelante la izquierda en Uruguay. Sumarle a esto la crisis de expectativas que se generó en la gente desde el Frente Amplio al prometer cosas que no cumplió (porque de plano eran incumplibles) y también una Generacón Z que como hemos analizado en otras columnas valoran la diversidad, la transparencia y la independencia. Podría decir sin temor a equivocarme que son una generación liberal, y por lo tanto los valores de esa concepción de vida son incompatibles con las imposiciones de una izquierda que atrasa.

Dice Fernando Savater en Política para Amador, al hablar de izquierdas y derechas que “mientras que todos los partidos que se dicen de derechas suelen ser fundamentalmente de derechas, algunos de los que se dicen de izquierdas lo son solo de a ratos. Por sus obras y proyectos deberéis juzgarlos, no por sus siglas” Y esa es la izquierda part time que vemos hoy, que hace equilibrio entre las causas, relativista al extremo, con colectivos de sororidad selectiva según la mujer sea de izquierda o derecha.

Y está bien hablar de izquierdas porque las hay varias y todas ellas en crisis, la izquierda caviar que ha quedado en evidencia de sus contradicciones, la izquierda sesentista que milita causas que atrasan, la izquierda intelectual que no conecta con el ciudadano, la izquierda sindicalista que se mira a sí misma y no a los trabajadores, la izquierda orgánica que se autopercibe con poder, la izquierda woke que se desespera porque sus excesos la pasaron por arriba. En fin, izquierdas muchas, en crisis todas.