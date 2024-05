Laura Raffo se comprometió a que desde 2025 vuelvan a nacer niños en el hospital de San Carlos

Actualmente, el hospital Alvariza no cuenta con servicio de maternidad propio por lo que la ciudad no registra nacimientos en el sistema público

De recorrida con Rodrigo Blás, la economista Laura Raffo visitó balneario Buenos Aires, La Capuera, Pueblo Obrero, Pan de Azúcar y San Carlos. A lo largo de la jornada, la precandidata repasó las propuestas y compromisos para con Maldonado y asumió el compromiso de que, a partir del año que viene, vuelvan a nacer carolinos en su propia ciudad.

Raffo y Blás también fueron acompañados por el senador Luis Alberto Heber que fue orador en el acto de cierre en San Carlos. Los dirigentes destacaron la importancia de escuchar a los vecinos, estar cerca de la gente y responder a sus necesidades con propuestas concretas.

La precandidata nacionalista, que destacó algunas de las “conquistas de Rodrigo Blás durante este quinquenio -como la ambulancia y policlínica 24 horas para La Capuera”- dialogó con los vecinos, preguntó por las necesidades de cada zona que recorrió y compartió las iniciativas contenidas en sus “Propuestas para Hacer Historia”.

En ese sentido, no sólo hizo hincapié en la construcción de un segundo hospital para Maldonado, sino que, anunció que asumía el compromiso de que vuelvan a nacer carolinos en la ciudad a partir del año que viene. Actualmente, el hospital Alvariza no cuenta con servicio de maternidad propio por lo que en la ciudad no nacen niños.

Temas

Uno de los temas centrales fue el de “cómo reducir el costo de vida en el país para que el dinero rinda más a la hora de ir al almacén, supermercado, o cuando vas a comer una pizza con tus hijos”.

La precandidata explicó que sus propuestas contienen medidas concretas a aplicar desde el comienzo del próximo período de gobierno: una política nacional de competencia que genere reducción de precios y facilitar las importaciones para que productos de uso diario que en países vecinos se consiguen más baratos, se compren en Uruguay.

Raffo abordó el plan de acción que promueve para que en el primer año de gobierno se generen 15.000 puestos de trabajo para personas jóvenes. Esto se logrará en el primer año de gobierno creando la categoría aprendiz para personas de 18 a 21 años y exonerando de forma total tanto los aportes patronales como los personales para aquellos nuevos puestos de trabajo que paguen sueldos de hasta 30 mil pesos líquidos.

“Con esto le vamos a dar trabajo a jóvenes y a personas que no han finalizado el liceo”, explicó.

“Este gobierno cambió el encare de la seguridad”, afirmó Raffo en San Carlos. Remarcó que las iniciativas deben girar tanto en aspectos vinculados en la prevención del delito como en la represión.

Explicó que otro de los planteos recurrentes de los vecinos es qué hacer con los chicos que abandonan el liceo y comienzan a consumir drogas. “Tenemos que estar del lado de esos jóvenes”, dijo y agregó que es necesario informar a la vez que se comprometió a crear centros de salud mental y adicciones.

En materia de seguridad también anunció la creación de la Dirección Nacional de Policía Comunitaria y el refuerzo de la Guardia Republicana con mil efectivos más. Además, dijo que se debía utilizar la tecnología y sus avances para hacer seguimientos que permitan prevenir en qué lugares es más probable que se concreten los delitos.

Asimismo, recordó que también uno de sus compromisos es el de llegar a tener 24.000 cámaras de seguridad en todo el país.

“Son propuestas para hacer historia, somos un nuevo equipo que busca la renovación de nuestro partido, ganar la interna en junio y lograr en octubre y noviembre que la coalición tenga un segundo periodo de gobierno para bienestar de todos los uruguayos” finalizó.