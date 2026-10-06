“Lead For Good Summit”: la primera cumbre de la región con certificación sostenible se realizará en el MACA

Más de 500 líderes empresariales, referentes internacionales y organizaciones se reunirán el 19 de noviembre de 2026 en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) para debatir los desafíos reales de la sostenibilidad y el desarrollo. Se trata del Lead For Good Summit, una cumbre de liderazgo para el bien común que se consolida como el primer encuentro de la región en obtener certificación de evento sostenible bajo la norma ISO 20121.Durante toda una jornada convergerán la estrategia y el impacto para una economía sostenible.

El objetivo es abrir “conversaciones honestas, compartir casos de éxito y repensar cómo las empresas pueden generar valor más allá de los resultados propios”, integrando el cuidado de las personas, las comunidades y el territorio.

La conductora del evento será la periodista Claudia García y la organización está a cargo de Ascend, organismo internacional de certificación y auditoría empresarial enfocado en modelos de desarrollo sostenible y triple impacto.

El summit ya fue declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la República. Su propuesta se destaca por medir y compensar la huella de carbono, priorizar proveedores locales y destinar el 100 % de la recaudación por inscripciones a los programas educativos y culturales de la Fundación Pablo Atchugarry.

Entre los ejes temáticos figuran la transición energética, la producción sostenible, la economía circular, la tecnología para el bien común y las políticas públicas vinculadas a la sostenibilidad.

En Maldonado

El lanzamiento oficial se realizó este martes 6 de octubre en la Cámara Empresarial de Maldonado. Allí, el CEO de Ascend, Ignacio Guarnieri, anticipó una convocatoria “verdaderamente impactante e inédita” y destacó el apoyo de la Intendencia de Maldonado, que además de respaldar el evento trabajará en un proceso de certificación y gestión de calidad en su propia gestión. El intendente Miguel Abella señaló la importancia de preparar a las personas y a las empresas para el camino de la sostenibilidad, mientras que el presidente de la Cámara Empresarial, Willy Ihlenfeld, subrayó el rol pionero del departamento en la certificación de empresas verdes.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketFacil.