Libertad se queda con el clásico y se perfila a ganar todo

El pasado domingo 8, con una soleada y hermosa jornada, se disputó la 7.ª fecha del Torneo Clausura de la Primera División de Liga Mayor y se disputó el Clásico. Una vez más, a cancha llena, se vieron las caras las dos instituciones con mayor convocatoria de nuestro fútbol. Hubo victoria del Penado y ahora es más líder que nunca en el Clausura, asegura la Tabla Anual y se perfila a ganar todo este año.

Rodrigo “Chino” Fernández

Repasamos lo mejor del encuentro clásico y los demás resultados.

UNA NUEVA FIESTA

Siempre el colorido previo a un partido entre San Carlos y Libertad es muy llamativo y hermoso: las tribunas llenas de simpatizantes bien diferenciados por sus colores. Dos instituciones que comparten ciudad, pero son realmente rivales en la cancha. Viene siendo ya costumbre que no haya hechos de violencia en estos partidos.

MINUTOS DE ESTUDIO

Comenzando la acción, los dos equipos intentaron imponer su estilo en el terreno de juego, pero sin profundizar en las áreas. La batalla táctica típica de cada partido se pudo observar en el primer tramo del encuentro. El terreno de juego estaba en buenas condiciones y ambos equipos, desde el primer minuto, intentaron controlar el juego. No hubo grandes llegadas en los primeros embates del partido.

EL MUDO HACE GRITAR A SU GENTE

Corría el minuto 11 y hay un córner a favor de Libertad. Los hermanos Pérez lo hacen en corto y Santiago logra mandarla después al segundo palo del área de San Carlos. Hay un quite defensivo que hace que Matías Tavares gane ese balón en lo alto y lo mande al medio. Entrando como una flecha estaba Damián Muniz: el “Mudo” logra conectar, casi cayéndose, ese balón para darle dirección al arco, a contrapié del movimiento que venía haciendo “Pipo” Lladó, y la pelota se mete por el palo izquierdo. Gol para Libertad, que pegaba primero en el clásico.

LA CONEXIÓN OFENSIVA ES FORMIDABLE

Libertad ganaba el clásico y ahora empezaba a mover el balón. Es impresionante cómo hay un entendimiento ya patentado entre varios jugadores de ofensiva. Para este encuentro Gerardo Cano mandó a la cancha desde el vamos a Agustín Giosa. El sanducero tiene un entendimiento con Rodrigo Pérez y Matías Tavares que pocas veces se ve. A este trío de enormes jugadores hay que sumarle la tarea de Federico Ramos, que viene haciendo una temporada extraordinaria, y entre los cuatro, más la enorme tarea de recuperación y desdoble de Rodrigo Tabárez y el capitán Santiago Pérez, hicieron que Libertad fuera mucho más.Axel Ripa es el jugador que quiero destacar en el equipo de San Carlos. El volante fue un león tratando de sostener el mediocampo de su equipo y, cuando el equipo lograba atacar, tuvo la voluntad de acompañar los avances del decano carolino. El capitán Pablo Moreira buscó por derecha, primero, y posteriormente trató de moverse libre para intentar conectar sin encontrar un socio. Lucas Nievas intentó desde afuera con cierto peligro, pero poco más. Gonzalo Gadea era el que más insistía en ataque, picando al vacío en algunas ocasiones, pero sin claridad. Al que no vimos en su tarde fue a Andrés Santos: no pudo ganar un duelo en lo alto ante la zaga rival y no tuvo una chance de poder patear. San Carlos no estaba cómodo porque, cuando Libertad atacaba con pases cortos y de primera cerca del área propia, daba la sensación de que podía venir el segundo en cualquier momento.

AXEL RIPA LOS MANTIENE EN PARTIDO

Iban 35 minutos del primer tiempo. Una mala salida del fondo de San Carlos ante la presión alta de Libertad ocasiona una jugada totalmente favorable al Penado. Es Rodrigo Pérez quien queda de cara al arco de Lladó y, cuando se aprontaba para rematar, llega a último momento Axel Ripa para arrojarse y sacarle el balón dentro del área, sin falta, de forma impresionante. San Carlos estaba en partido por lo hecho por Ripa.

AL DESCANSO

Se fueron los primeros 45 minutos con la sensación de que Libertad pudo haber hecho algún gol más. Era mucho mejor en el terreno de juego y San Carlos debía cambiar mucho para poder igualar el encuentro.

SAN CARLOS SALE A BUSCARLO

En el arranque del segundo tiempo San Carlos tuvo nuevos bríos y salió decidido a marcar la cancha. Fueron minutos donde se vio una buena tarea desde el fondo, con Manassi liderando, y arriba con Gadea movedizo, en los que San Carlos intentó jugadas de peligro sobre el arco de Hernández.

NO QUISO ENTRAR

A los 18 minutos del complemento y con San Carlos enchufado queriendo empatarlo, hay una jugada que pudo haber cambiado todo: centro al área de Libertad y quien lo conecta es Pablo Moreira. Un cabezazo muy poco convencional que fue alto y bombeado sobre el segundo palo de Hernández, quien se arrojó hacia atrás y no llegó, pero el balón pegó en el travesaño y no entró. La gente en la tribuna se preparaba para gritarlo y no fue gol. San Carlos estuvo realmente cerca de empatarlo, pero seguía ganando Libertad 1-0.

LA ZURDA DEL GORDO

Iban ya 22 minutos y se empieza a liquidar el pleito. Una trepada por izquierda de Cristian Patrón, primero con pase a Federico Ramos para después recorrer esa banda tras la devolución del “10”, que lo deja con espacio y tiempo entrando por izquierda. El portero Lladó cuidaba la portería colocándose como para cortar un eventual centro al medio, viendo cómo picaban por el medio varios delanteros rivales, pero Patrón no tuvo esa intención. El “Gordo”, como le dicen sus compañeros, sacó un fuerte zurdazo rastrero al primer palo de Lladó, que no pudo reaccionar a tiempo, y la pelota entró con potencia inflando las redes y poniendo el 2-0 parcial. Era casi liquidar el encuentro.

DE CONTRAGOLPE

El tramo final del encuentro mostró a San Carlos yendo con mucho más ímpetu que ideas. Los cambios le dieron piernas frescas al equipo de Carlos De León, pero no la claridad que se necesita para lograr concretar en la red adversaria. Libertad estaba defendiendo en zona baja y lanzaba algunas jugadas aisladas de contragolpe ahora que tenía en ataque jugadores con velocidad.En una salida desde un lateral defensivo y con San Carlos presionando alto se da una pelota larga para la corrida de Luciano Rodríguez. El delantero con piernas frescas llegó a esa pelota y tuvo un mano a mano con la zaga rival, haciéndose el espacio de izquierda al centro y, cuando llegó al borde del área, vio cómo habían descuidado a Rodrigo Pérez. El “Roro” recibe el pase y no duda: la pelota fue arriba y al palo izquierdo de Lladó, que no tuvo mucho que hacer y trató de cerrar el ángulo de tiro de Pérez sin éxito. Era el 3-0 que sentenciaba ya de forma definitiva el partido cuando corrían 41 minutos del segundo tiempo.

FESTEJO QUE AUGURA NUEVAS ALEGRÍAS

Libertad festejó al finalizar el partido: alegría por haber ganado y goleado a su rival de todas las horas, pero en el festejo se los vio sabedores de que aún tienen un tramo final por recorrer. Si bien este triunfo les asegura ya de forma matemática la obtención de la Tabla Anual y han sacado una ventaja en el Torneo Clausura que les deja un margen muy favorable a su favor, aún quedan unos partidos que disputar para asegurar el gran momento. Veremos qué le depara al equipo en lo que sigue.

BUENA TAREA

Quisiera culminar la crónica destacando el gran trabajo de la terna arbitral conformada por Gabriel Fernández, Rubén López y Cristal Saroba, quienes siempre mantuvieron el orden en un partido tan caldeado. Fernández cobró siempre desde muy buena posición y amonestó cuando debió hacerlo. No hubo grandes polémicas ni muchas protestas; se pudo jugar a buen ritmo el partido y realmente pasaron desapercibidos. Gran partido para ellos.

OTROS RESULTADOS

Peñarol de San Carlos gana en su casa ante Defensor por 2-0, partido disputado en el Parque Quintín Cuadrado Cabrera. Los goles del aurinegro carolino llegaron en el segundo tiempo por intermedio de su goleador Agustín Correa, de tiro penal a los 61 minutos, y a los 73 minutos aumentó las cifras Maikel Britos.

Peñarol de San Carlos sigue sumando para tratar de meterse en la Copa OFI; por otro lado, Defensor tiene serios problemas con el descenso y ahora es el colista en la Tabla Anual: no hay margen de error.

Colón le ganó como locatario a Atlético Fernandino por 2-1 en el Parque Defensores de Colón, y con este triunfo ahora Colón trepa a la 5.ª posición en la Tabla Anual tratando de asegurar su clasificación a la Copa OFI 2027. Los goles del equipo rojiverde fueron convertidos por Cristian Núñez a los 65 minutos tras aprovechar el rebote de la atajada de Rodrigo Alanis en un penal ejecutado por Fernando Lorenzo, y en el minuto 85 lograba el gol del triunfo Rafael Martínez. Había iniciado ganando el decano fernandino a los 30 minutos con gol de Tomás Vidal.

Colón sigue firme en la lucha por meterse nuevamente en la Copa OFI; para Atlético es una derrota que le corta una racha de 3 partidos sin perder y lo deja navegando en la irregularidad.

Artigas Juniors terminó festejando en la hora cuando le ganó 2-1 a Punta del Este en el Parque Marino Calabuig, en el primer partido que se disputaba tras el fallecimiento de este dirigente que siempre será recordado con cariño por los propios y ajenos, un señor. Los goles para que Artigas Juniors diera vuelta el marcador desde atrás fueron convertidos por Jony Artigas a los 80 minutos y a los 90’+1 llega Matías Gómez para darle los tres puntos a los suyos. Había iniciado ganando Punta del Este con el gol a los 20 minutos de Jerónimo Quintela. Esta victoria le da a Artigas Juniors una gran bocanada de aire al club, que ahora se aleja del descenso; para Punta del Este es una derrota que afecta su lucha por meterse en la Copa OFI, ya que ahora Colón lo superó en la Tabla Anual.

Un triunfo más que importante es el que logra el club Charrúas ante Barrio Perlita en un duelo totalmente directo entre rivales que intentan zafar del descenso, partido disputado en el escenario de pasto sintético del club Charrúas, quienes ganaron por un contundente 3-1. Los goles del equipo que viste de celeste fueron convertidos por Nicolás Hernández, Agustín Menéndez y Juan Díaz, mientras que para el “Verde” Barrio Perlita el gol fue convertido por Nicolás Sánchez. El triunfo fue muy festejado por la gente de Charrúas porque se aleja del descenso, y al mismo tiempo este resultado da un golpe fuerte a las pretensiones de Barrio Perlita de evitar el descenso este año.Finalmente, Ituzaingó le gana a Alianza Cinco por 1-0 en el Parque San Rafael, aunque de local oficialmente oficializó el “Funebrero” en la hermosa tarde primaveral. El gol de la “Verde Peninsular” fue convertido por Emiliano Bernales a los 21 minutos. Un gol que le brinda a los suyos ahora la posibilidad de trepar a la 2.ª posición en la Tabla Anual, y para Alianza Cinco es una derrota que afecta en parte lo que tiene que ver con escapar del descenso: tiene un margen favorable aún con respecto a Barrio Perlita y Defensor, pero ya no puede tener más errores porque puede peligrar su continuidad en Primera División.

8va Fecha: Atlético Fernandino vs Artigas Juniors – Libertad vs Ituzaingó – Colón vs

Charrúas – Defensor vs San Carlos – Punta del Este vs Barrio Perlita – Peñarol Sc vs

Alianza Cinco.