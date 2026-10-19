Libertad sube a la punta del Clausura

Rodrigo “Chino” Fernández

SIN JUGAR BIEN, LIBERTAD LOGRA VENCER

Libertad venció 1-0 a Peñarol de San Carlos como visitante en el Parque Quintín Cuadrado, que tuvo cerca de 400 espectadores. De esta manera lo baja de la primera posición y ahora el propio Libertad sube a la cima de la tabla del Clausura. Fue un partido sumamente interesante. Para muchos el resultado es totalmente injusto, porque Peñarol de San Carlos fue el equipo protagonista en gran parte del encuentro: fueron los aurinegros quienes tuvieron más chances y mejor rendimiento colectivo frente a un Libertad que estuvo incómodo en el terreno de juego en casi todo el partido. El primer tiempo se iba y ocurren dos incidencias capitales. Primero, un claro penal para Peñarol de San Carlos que el árbitro Pierre Lespiaux no duda y cobra. El encargado de ejecutar la pena máxima fue el zaguero Gonzalo Abreu y lo erró. Iban 39 minutos del partido y si convertía ese penal era justicia, porque en ese instante el local era mucho más. Curiosamente, después del penal errado, por insultos hacia el árbitro se va expulsado Rodrigo Pérez en Libertad. La otra incidencia capital fue el gol, un verdadero golazo de Federico Ramos cuando iban ya 45 minutos. El gol se genera gracias a un desborde por derecha de Santiago Pérez: el capitán envía la globa al medio y abierta; en el borde del área grande la toma de aire Federico Ramos para sacar un fuerte remate que se le clavó arriba y a la izquierda al portero Maximiliano Martínez, que se arrojó pero no pudo sacar ese balón que infló las redes y puso en ventaja a Libertad. En el complemento Peñarol hizo muchos méritos para poder al menos llevarse el empate, pero la figura de Gastón Hernández explica el resultado: el “Gato” tuvo un partido perfecto con atajadas muy importantes, muchas de ellas determinantes, que mantuvieron el arco en cero. A los 77 minutos se fue expulsado en Peñarol Maikel Britos. Hubo un incidente con fuegos de artificio que fueron lanzados a la cancha por parte de la parcialidad aurinegra. Increíblemente lo hicieron cuando el equipo estaba jugando mucho más y por este hecho el partido estuvo detenido unos minutos. Lespiaux estuvo a punto de suspenderlo, pero finalmente determinó la continuación. Los autores de esta locura no entienden que al hacer eso perjudican más a los suyos que otra cosa; en este caso fue totalmente claro que a Peñarol los frenó esto, y seguramente en estos días conoceremos si hay alguna sanción a la institución. El partido se fue con victoria de Libertad, el equipo que lidera la Tabla Anual y que ganó el Apertura, ahora lidera el Clausura.

UN EMPATE ESPECTACULAR QUE NO LE SIRVE A NINGUNO DE LOS DOS

Empate 3-3 entre San Carlos e Ituzaingó, un resultado malo para ambos que pierden pisada en la Tabla Anual con respecto a Libertad y ahora en el Clausura tienen que remar desde atrás cuando ya pasaron 4 fechas del certamen.En el primer tiempo San Carlos jugó muy bien dominando totalmente al rival. Se fueron al descanso arriba 2-0 de forma más que justificada. El Decano Carolino se ponía al frente a través de los goles de Andrés “Chueco” Santos a los 36 minutos y otro de Gonzalo Gadea a los 42 minutos. Con ese resultado parcial se fueron al descanso.La reacción de Ituzaingó fue la tónica que se vio en el arranque del complemento. La “Verde Peninsular” salió con otra energía en el complemento con los ingresos de Kevin Gutiérrez y, sobre todo, Jorge Ramírez en el ataque. Estos dos jugadores les dieron la profundidad necesaria a los suyos y empezaron a lastimar: primero a los 64 minutos descuenta Mateo Rodríguez y 3 minutos más tarde lo iguala Jorge Ramírez. Todo como al inicio: 2-2.San Carlos puede salir del letargo y se pone 3-2 arriba con otro gol de Gonzalo Gadea que llega al minuto 70. Ya era un partidazo, pero faltaba un gol más y fue de Ituzaingó cuando a los 77 minutos nuevamente gana en el área rival Jorge Ramírez para empatarlo otra vez. El 3-3 era una realidad.Se fue el partido y ambos equipos saben que es un resultado no conveniente. El malhumor fue esta vez compartido para los dos equipos.

PUNTA DEL ESTE LOGRA UNA LOTERÍA ANTE EL VIOLETA

El equipo de Punta del Este se mete de lleno en la zona alta de la Tabla de Posiciones de este certamen tras vencer con contundencia a Defensor en el Parque Antonio Grossy Dutra por 5-2.Los goles del equipo vencedor fueron convertidos por Jonathan Alba en dos ocasiones, también doblete para Juan Ignacio Bayeto y el restante gol del puntaesteño fue de Facundo González. Para el equipo violeta los goles fueron obra de Agustín Lacabanne y de Gerard Benítez.Punta del Este con este triunfo ahora es uno de los escoltas en la Tabla de Posiciones del Torneo Clausura y se posiciona a un solo punto del líder Libertad. Defensor es alcanzado en la Tabla Anual por el equipo de Charrúas y de ahora en más necesita puntos de forma urgente para zafar del descenso.

COLÓN LOGRA 2.º TRIUNFO AL HILO

El equipo de Colón logra un importante triunfo ante Artigas Juniors por 2-1 jugando como local en el Parque Defensores de Colón. De esta manera logra aprovechar el traspié de su rival de todas las horas, Peñarol de San Carlos, para sacar una ventaja en la Tabla Anual en lo que refiere a la competencia directa que sostienen por meterse en la Copa OFI. Los goles de Colón fueron convertidos por Sergio Rodríguez de tiro penal y el restante de Cristofer Cal. Para Artigas Juniors el descuento fue convertido por Adrián Nantes. Colón con este triunfo además se posiciona en la 3.ª posición en el Torneo Clausura, encontrándose en este momento a dos unidades del líder Libertad. Artigas Juniors había dado un batacazo la fecha anterior, pero no pudo lograr sumar en este encuentro y, aunque aún tiene un margen a favor de puntos con los que vienen peleando por no descender, no pueden descuidarse.

EL DECANO FERNANDINO SUMA PUNTOS IMPORTANTES

Atlético Fernandino recibió en su escenario a Barrio Perlita y lo venció 2-1. Fue un partido entre clubes que se encuentran bastante cerca, pero nunca se vio como un clásico en sí. Fue un partido con mucha concurrencia de público.Los goles del Decano Fernandino fueron convertidos por Tomás Vidal y el segundo de Bruno Lomiento, quien viene haciendo muchos goles en esta temporada. Había iniciado ganando Barrio Perlita desde el arranque del encuentro con la conquista de Rubén Sánchez. Atlético Fernandino está posicionado en la 4.ª posición de la Tabla Anual y quiere seguir ahí para asegurarse su pasaje a las copas. En cambio, Barrio Perlita es el colista de la Tabla Anual. Sin duda no están teniendo la temporada esperada tras una gran campaña en el 2025 ganando de punta a punta la Divisional Ascenso. A partir de ahora tienen que ir a cada partido como si fuera una final.

IGUALDAD EN EL SINTÉTICO

Fue empate 1-1 entre Charrúas y Alianza Cinco, partido disputado en el flamante nuevo escenario del club Charrúas. El mismo es de pasto sintético y muchas veces se puede observar un fútbol mucho más vistoso y veloz. En este caso fue un partido de ida y vuelta con llegadas sobre los dos arcos.El gol para Alianza Cinco fue obra de Guillermo Núñez, pero rápidamente lo logra empatar Nicolás Suárez para Charrúas. Con ese resultado se fueron los 90 minutos.Charrúas iguala ahora a Defensor en la Anual y se mete de lleno en la lucha por zafar del descenso. Por otro lado, para el “Funebrero” este empate significa que logra alejarse un poco de la última zona, pero no lo suficiente para estar con tranquilidad.