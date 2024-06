Life Cinema Punta Shopping desmiente afirmaciones sobre falta de accesibilidad en sus salas

Este jueves trascendió en redes sociales y rápidamente se volvió viral, un video realizado por el padre de una niña que padece una enfermedad que la obliga a desplazarse en silla de ruedas, en el que aseguraba haber concurrido junto a su hija al recientemente inaugurado cine ubicado en el Punta Shopping y no haber podido ingresar a la sala debido a la falta de accesibilidad. “Claramente cuando se proyectó el cine nuevo, no tuvieron en cuenta la accesibiliad”, dijo. También solicitó que se viralizara el video y que se sancionara al cine por no cumplir las normas UNIT y también a los responsables de la obra. Por último, aseguró que había solicitado la devolución del dinero de las entradas y que la encargada se había negado.

Respuesta

Este viernes, la empresa aludida emitió un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que calificó de “ataque falso e irresponsable” el recibido en redes sociales. A continuación realizó las siguientes puntualizaciones que se publican textualmente:

-El video del Sr. Omar Hernández que circula en redes, denunciando falta de accesibilidad en nuestras nuevas salas de LIFE Punta Shopping contiene afirmaciones TOTALMENTE FALSAS. Todas nuestras salas son accesibles, tienen lugares reservados para sillas de ruedas, y cumplen en un 100% las normativas municipales y normas UNIT al respecto. Cualquier ciudadano en conocimiento de la normativa, puede ir y confirmarlo.

– Empatizamos con la situación familiar del Sr. Hernández, y estamos siempre abiertos a sugerencias de mejora, aún por encima de lo que marca la normativa.

– Esto no quita que repudiemos de manera enfática la forma en que este Sr. hizo pública su “denuncia”, usando redes y medios de manera totalmente irresponsable, con afirmaciones falsas.