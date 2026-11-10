Lo llaman León: el bebé de Maldonado que espera en el hospital mientras se decide su futuro familiar en medio de una particular situación

Nació el viernes 6 en el Elbio Rivero, el mismo día de la llegada del Papa a Uruguay. Sus progenitores son un hombre y una mujer trans que atravesaban procesos de transición de género. Ambos decidieron definitivamente no hacerse cargo del bebé que permanece en la nursery, mientras la Justicia interviene en un caso que podría derivar en una adopción.

En la nursery del Hospital de Maldonado hay un recién nacido al que las enfermeras comenzaron a llamar cariñosamente «León». Llegó al mundo en la tarde del viernes 6, precisamente el día en que el papa León XIV aterrizaba en Uruguay. Sus progenitores todavía no le habrían elegido un nombre y, tras el alta hospitalaria de quien dio a luz, se retiraron sin llevarse al niño. Cuatro días después, el bebé continúa bajo los cuidados del personal de salud, mientras se define su futuro familiar.

La historia, reconstruida por Punta News a partir de fuentes vinculadas al caso y confirmada en sus aspectos relevantes por autoridades de la salud, reúne circunstancias particularmente singulares.

Los progenitores son dos personas trans que atravesaban procesos de transición de género en sentidos opuestos: un hombre trans, que quedó embarazado y dio a luz, y una mujer trans, la otra progenitora biológica del bebé. La pareja pasó por distintas etapas durante el embarazo, con decisiones cambiantes sobre la posibilidad de asumir la crianza. Sin embargo, esa incertidumbre llegó a su fin: ambos progenitores manifestaron definitivamente su voluntad de no hacerse cargo del niño ni continuar el vínculo con él. La situación ya está judicializada y podría desembocar en la separación definitiva de su familia de origen y, eventualmente, en una adopción.

Un embarazo marcado por decisiones cambiantes

El hombre trans que dio a luz se encontraba en un proceso de afirmación de género que contemplaba una mastectomía, intervención quirúrgica que consiste en la extirpación del tejido mamario. La directora del hospital, Dra. Yaqueline Olmedo, aseguró conocer la historia de primera mano. El embarazo se produjo mientras la pareja atravesaba sus respectivos procesos de transición.

De acuerdo con lo informado por Punta News, la gestación abrió un período de dudas sobre la posibilidad de tener al niño. Los progenitores llegaron a considerar la interrupción del embarazo, pero transcurrió el plazo legal para hacerlo y finalmente decidieron continuar con la gestación.

Las incertidumbres no terminaron allí

Inicialmente se planteó una desvinculación; después, los progenitores expresaron su intención de hacerse cargo del bebé y, posteriormente, volvieron a considerar la posibilidad de no criarlo. El nacimiento tampoco resolvió la situación. Según las fuentes que proporcionaron información a Punta News, ambos expresaron que no querían asumir la crianza y el recién nacido permaneció en el hospital. En una primera instancia, la directora Olmedo explicó que el equipo asistencial continuaba trabajando con la pareja y que aún no se había concretado la desvinculación.

La confirmación posterior, estableció que los progenitores ya tomaron su decisión, aunque la separación legal requiere completar el procedimiento correspondiente.

Un futuro por resolver

El caso fue puesto en conocimiento de la Justicia, mientras que en el Hospital de Maldonado interviene un equipo integrado por profesionales de ginecología, neonatología, trabajo social y psicología.

Ante situaciones de posible desvinculación de un recién nacido, los equipos asistenciales realizan evaluaciones técnicas y elaboran informes sociales para determinar las circunstancias familiares y comunicar la situación a las autoridades competentes. Los procedimientos pueden extenderse durante varias semanas, especialmente cuando aparecen familiares interesados en asumir el cuidado del niño, lo que obliga a realizar nuevas evaluaciones. Consultada sobre la eventual participación de otros integrantes de la familia en este caso, la directora señaló que no tenía conocimiento de familiares involucrados y que había detalles que no podían ser revelados por razones de confidencialidad.

La decisión expresada por los progenitores abre ahora la posibilidad de una adopción, aunque no está confirmado que en el ámbito judicial se haya resuelto algún tipo de medida o la intervención del INAU.

La legislación uruguaya establece garantías y plazos específicos para estas situaciones. El artículo 135-1 del Código de la Niñez y la Adolescencia dispone que, cuando los progenitores manifiestan antes del nacimiento su intención de no hacerse cargo de un hijo, los servicios de salud deben brindarles asistencia y comunicar el caso al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

La intervención busca inicialmente preservar la posibilidad de que el niño permanezca en su familia de origen. Si eso no resulta viable, corresponde evaluar su condición de adoptabilidad y desarrollar las actuaciones judiciales previstas. Existe, además, un plazo legal relevante: la voluntad de los progenitores de no hacerse cargo del niño debe ser ratificada o rectificada una vez transcurridos los primeros 30 días desde su nacimiento. Hasta entonces, el consentimiento para una separación definitiva no tiene validez legal. Esto no significa que la decisión ya comunicada por la pareja no sea tenida en cuenta, sino que su concreción debe cumplir las garantías establecidas para proteger al recién nacido y definir quién asumirá su cuidado. La eventual adopción, por tanto, no depende únicamente de la voluntad de sus progenitores, sino también de la intervención judicial y de las condiciones legales que permitan garantizarle una familia.

Un nombre, una coincidencia y una esperanza

Mientras las decisiones sobre su futuro siguen su curso, el bebé permanece en el Hospital Elbio Rivero, donde las enfermeras se ocupan de sus cuidados desde que nació.

Las fuentes compartieron un detalle que aporta una dimensión especialmente humana a esta historia: ya que sus progenitores todavía no le habían elegido un nombre, fue el personal de enfermería quien comenzó a llamarlo cariñosamente León.

La elección surgió de la coincidencia singular. El viernes 6, mientras el papa León XIV llegaba a Uruguay para iniciar su visita al país, el niño nacía en Maldonado.

La referencia al pontífice puede interpretarse también como un pequeño guiño de fe, una expresión de esperanza frente a una historia que comenzó de manera tan inesperada y cuyo desenlace todavía está por escribirse. Porque, más allá de los informes, las decisiones y los plazos que ahora deben cumplirse, hay un niño que necesita lo mismo que cualquier recién nacido: cuidados, afecto y una familia que pueda acompañarlo mientras crece.Sus primeros días transcurren en la nursery del Elbio Rivero. Allí recibe la atención de quienes lo cuidan, mientras fuera de esas paredes se define una parte fundamental de su vida.



FUENTE: PUNTA NEWS