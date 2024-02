Los del Sunca “se están zarpando” dijo Antía luego de recorrer el obrador donde se realojará a las familias del Kennedy

El intendente Antía recorrió en la mañana de este martes el obrador donde se construyen las viviendas que serán ocupadas por las primeras 375 familias del barrio Kennedy, mudanza que estaba prevista para los primeros días de febrero pero que debido a las medidas que se llevan adelante por parte del SUNCA local aún no se realiza.

Según se informó desde la IDM, el paro de los últimos días de los obreros que tienen a su cargo la construcción del cordón cuneta, que tiene un atraso de unos dos mil metros, es el causante de la imposibilidad de realizar la mudanza porque se trata de la terminación final de todo el fraccionamiento para los ajustes de jardinería y necesaria, además, para poder presentar el barrio.

El jefe comunal lamentó el perjuicio para los que pierden el jornal, para las familias que esperan el realojo y para las empresas de Maldonado.

Al paro de estos últimos días se suma el paro total de la semana pasada por lo que de cinco días de trabajo, solo se trabajó un día y medio.

Golpe muy fuerte

En su recorrida el jefe comunal destacó la dificultad con la que se trabaja, “no hay certeza”, sostuvo Antía, quien lamentó que ante esta situación se esté “preso” de las medidas que no hacen excepción con las viviendas para asentamientos.

A esto agregó los paros en las cementeras, que impiden la entrega de hormigón perjudicando la obra en general en Maldonado.

Antía dijo que es un golpe muy fuerte para el trabajo de Maldonado y recordó que el departamento es el que a nivel país tiene el mayor número de obreros de la construcción, donde hay más obras, donde se han recuperado jornales durante todos estos años, pero ahora estas movilizaciones traban el desarrollo del departamento y son “malos mensajes” para los inversores.

Hace tres meses hubo un acuerdo a nivel nacional con el SUNCA y se había resuelto ordenar todo el año para que no se llegara a medidas, pero ante cualquier cosa viene el paro, lamentó.

Por último, el intendente llamó a la reflexión y dijo que los paros los toma como elemento de movilización por parte de los sindicatos para fortalecerse gremialmente, pero también esconden motivos políticos. La pérdida de jornales es una mala señal para las familias de la construcción y “habiendo trabajo perder las oportunidades desestimula, porque hay gente que preferirá comprar prefabricado para no complicarse la vida porque se están zarpando”.

Préstamo

El costo total del realojamiento de las familias residentes en el asentamiento Kennedy de Punta del Este asciende a los cincuenta y cinco millones de dólares. El costo principal será cubierto por un préstamo de 28 millones de dólares aportados por la Corporación Andina de Fomento. Otros siete millones de dólares por el Banco República. Se espera que la venta del predio que actualmente es ocupado por las más de medio millar de familias que allí reside, así como del contiguo, que es frentista a Camino Aparicio Saravia, genere una ganancia de diez millones de dólares.