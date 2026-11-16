Por: Laura Garganta



La escena artística de Maldonado suma una nueva propuesta con la creación de Los Herederos, una iniciativa dedicada a investigar, catalogar, exhibir y acercar al público el patrimonio artístico de creadores fallecidos de la región. Impulsado por Karen Boltax e Iván Martínez Autin, el proyecto comenzará con la representación del legado del pintor Jose Trujillo (1960-2019) y se presentará oficialmente el próximo 6 de diciembre, con una exposición inaugural en Pueblo Garzón.

La propuesta nace con el objetivo de trabajar junto a las familias de los artistas para organizar, documentar y dar continuidad a sus acervos, facilitando además la incorporación de obras a colecciones privadas e institucionales. Para Martínez Autin, fundador de La Galerilla, la iniciativa también tiene un componente personal vinculado a su historia familiar. “La galería de arte de mi abuelo en Argentina se dedica exactamente a este tipo de arte y a las relaciones con sus familias, por lo que el camino siempre me pareció muy evidente”, explicó.

El galerista señaló que Los Herederos tendrá una identidad diferente a la de una galería de arte contemporáneo. “Hay galerías para distintos tipos de objetivos. El proyecto Los Herederos no busca descubrir nuevo talento, sino honrar la trayectoria de talentos ya establecidos”, afirmó.



El legado

El primer artista representado será Jose Trujillo, nacido en Montevideo en 1960, pero criado y radicado durante gran parte de su vida en Maldonado. Cursó Primaria en Punta del Este y Secundaria en el Liceo Departamental. Desde muy joven comenzó a dibujar y pintar por su cuenta hasta incorporarse al taller de Manolo Lima, donde se formó entre 1973 y 1978, para luego continuar sus estudios con el maestro Carlos María Tonelli.

A lo largo de su carrera obtuvo diversos premios y representó a Uruguay en la Bienal de São Paulo de 1983. Su obra, que abarca retratos, paisajes, escenas urbanas y composiciones de fuerte impronta imaginativa, fue exhibida en Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Europa. Entre mediados de la década de 1980 y comienzos de los años 90 desarrolló una serie de paisajes urbanos que hoy integran importantes colecciones particulares y museos, entre ellos el Museo Ralli.

Según explicó Martínez Autin, la incorporación de Trujillo fue impulsada por Karen Boltax, quien conoció en profundidad su trabajo tras visitar una exposición en el Centro Cultural Kavlin. A partir de ese acercamiento decidió contactar a la familia del artista, dando inicio al proyecto que hoy se materializa en Los Herederos.

Por el momento, el trabajo estará centrado exclusivamente en el legado de Trujillo. “Nos interesa hacer un buen servicio para la familia. Estamos trabajando en archivar las obras y organizar la colección. Una vez que estemos conformes con lo logrado con la familia Trujillo, ahí podremos pensar en incorporar otra colección para ofrecer a nuestros clientes”, adelantó Martínez Autin.

La exposición inaugural de Los Herederos se realizará el 6 de diciembre, de 15:00 a 21:00 horas, en Automóviles Garzón, en Pueblo Garzón, con entrada libre y gratuita.