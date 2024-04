Los protagonistas: Martín Alejandro Semperena; campeón de la Copa Nacional del Interior en el 2000

Rodrigo “Chino” Fernández

Hoy acercamos a nuestros lectores la charla que mantuvimos con un exjugador de Ituzaingó que ganó la Copa Nacional del Interior en el 2000, un delantero con un olfato goleador impresionante, autor del gol que le dio el título a la Verde Peninsular el 6 de agosto de ese año y que quedó en la mejor historia del fútbol local. A pocos días de iniciar esta importante competencia, con ustedes Martín Alejandro Semperena.

– Primero que nada, Martín agradecerte el tiempo y la predisposición para con nosotros, se nos ocurrió la idea de poder tener tu palabra a pocos días de que nuevamente inicie la Copa OFI de clubes, una copa que supiste conquistar en el 2000 con Ituzaingó siendo un juvenil. Lo primero que queremos preguntarte es ¿qué recuerdos te vienen a la mente al pensar en aquella conquista? Hoy al verlo a la distancia te das cuenta de lo logrado realmente, porque después de tanto tiempo uno dimensiona lo que en el momento quizá no lo tiene en cuenta.

– Hola Rodrigo ¿cómo estás? yo bien gracias a Dios!! Los recuerdos son muchos con respeto a la copa del interior, pero el que me llega a la mente es una foto con mi familia, mi viejo que bien tú sabes fue un fiel hincha mío que me acompañó a todos lados y no se perdía ni un partido de Ituzaingó. Después la magnitud uno la mira de afuera y es difícil llegar a la final y ganarla, pero no dimensiono porque lo sigo como hincha y no me fanatizo.

– Eras un pibe que venía haciendo muchos goles en las Divisionales Juveniles, pero ¿cómo sentiste el salto a Primera División? y ¿cuál o cuáles jugadores de los más grandes te ayudó más en ese momento para poder sentirte parte del equipo?

– Sí era un pibe y sí hacia muchos goles en juveniles, pero también había que ver el equipo que teníamos: desde el Gallina a los jugadores. El Galli, como le decimos todos, supo armar un equipo muy bueno en ese momento. Siempre recuerdo que el Pájaro nos daba para adelante después el Gallina que ya nos conocía era fundamental porque que él estuviera para nosotros que ya lo habíamos tenido como técnico era confianza.

– En ese campeonato tenían gol por todos lados, Miltón Borges. Fabio Carro, Paulo Sienra, Gastón Navarro que ya venía de abajo con fuerza, el Pájaro Noel Plada, Gabriel Alcoba y vos como los más jóvenes que sumaban mucho, y además tenían gente con excelente pie, empezando con el patrón atrás Pedro Barrios ¿Cómo era jugar con estos compañeros?

– Si había gente con gol y buen pie, pero ya venían jugando del año anterior, nosotros los nuevos sumábamos para el equipo.

– El día de la Final ante Salto Uruguay fue una locura la gente en la tribuna, el partido estaba muy abierto y te tocó ingresar faltando 15 minutos aproximadamente, ¿qué te dijo Ebert “Gallina” Suárez para tranquilizarte? y ¿qué sentiste cuando esa pelota entró en el arco para convertirse en el gol del campeonato?

– ¡¡¡El día de la final si era espectacular el ambiente, divino de haberlo vivido!!! y las palabras del Galli siempre eran alentadoras y que entrara a encarar y que sea atrevido y bueno cuando el gol no sé ni cómo expresar lo que sentí, era una alegría enorme.

– Se bien que sueles ir a ver a la “Verde Peninsular” cada vez que puedes, sos un simpatizante ferviente de estos colores y jugás en la categoría Seniors. ¿Cómo ves al club en general hoy en día?

– Suelo ir a ver la verde si claro soy hincha del equipo, en cuanto al club ha crecido mucho y sí juego en los seniors del club.

– La última que queremos saber es ¿cómo es la vida de Martín Semperena hoy? y un pedido especial: ¿qué consejo le puedes brindar a todos los jugadores juveniles que quizás lean esta nota de un tipo que supo estar en el verde césped y ser campeón?

– La vida mía hoy es que trabajo en la construcción. ¡Tengo mi señora e hijos bien, gracias a dios! no nos falta el trabajo y tenemos salud. En cuanto a los juveniles les digo que hay que hacer mucho sacrificio entrenar y disciplina, siempre tener el sueño intacto y especialmente disfrutar del fútbol que es lo más lindo.