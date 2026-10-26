Lula presidente: el Real se devalúa y Brasil vuelve a ser más barato

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del domingo 25 de octubre sacudió los mercados desde la madrugada del lunes. En Punta del Este, el impacto se sintió de una manera muy concreta: el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) cerró el viernes comprando el real brasileño a $ 7,10 y este lunes lo toma a $ 6,45. Una devaluación de 9,15 % en 72 horas.

Para el turismo, la ecuación es inmediata. Un brasileño que cambió sus pesos uruguayos por reales el viernes obtuvo menos moneda que quien lo hace hoy. Dicho de otra manera: Brasil se abarató respecto a Uruguay de un fin de semana al otro.

El momento no podría ser más sensible para Punta del Este. La temporada de verano arranca en pocas semanas y el mercado brasileño es históricamente uno de los principales orígenes de turistas extranjeros del balneario. Cuando el real pierde valor frente al peso uruguayo, los costos en Uruguay —alquiler, gastronomía, servicios— se encarecen en términos relativos para el visitante brasileño. La decisión de viajar o quedarse en casa empieza a inclinarse hacia destinos dentro de Brasil, que con el real débil resultan más accesibles para el propio turista local.



El efecto no es nuevo

Cada vez que Brasil atraviesa una crisis cambiaria o política, Punta del Este lo percibe en las reservas hoteleras y en la ocupación de los vuelos desde São Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre. Esta vez el disparador fue electoral: el mercado descontaba una victoria de Flávio Bolsonaro y la sorpresa de Lula generó ventas masivas del real y de los activos brasileños.

La temporada 2026-2027 arranca con una variable nueva en el tablero.