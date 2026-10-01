Maldonado lidera la tasa de empleo y registra el cuarto desempleo más bajo del país, según el INE

Un dato que matiza el buen desempeño general de Maldonado es la tasa de no registro a la seguridad social, que alcanzó el 23,2%, por encima del promedio nacional de 20,9% y muy por encima de Montevideo, que registró apenas el 15,2%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este jueves los datos del mercado de trabajo por área geográfica correspondientes al trimestre móvil junio-agosto 2026, relevados a través de la Encuesta Continua de Hogares. Los números confirman a Maldonado como uno de los departamentos con mejor desempeño laboral del Uruguay, destacándose por encima del promedio nacional y muy por encima de Montevideo en los principales indicadores.

Maldonado frente al país

La tasa de actividad de Maldonado alcanzó el 68,8%, superando tanto el promedio nacional de 64,0% como el de Montevideo, que registró 65,5%. Solo Soriano (70,4%) superó a Maldonado en este indicador, lo que refleja una población en edad de trabajar que participa activamente en el mercado laboral en una proporción significativamente mayor que el resto del país.

La tasa de empleo de Maldonado fue del 65,5%, la más alta del país y muy por encima del promedio nacional de 59,5% y de Montevideo, que registró 60,8%. En términos absolutos, Maldonado contabilizó 116.800 personas activas en el mercado laboral, de las cuales 111.200 se encontraban empleadas y solo 5.500 desempleadas.

La tasa de desempleo de Maldonado fue del 4,7%, sensiblemente inferior al promedio nacional de 7,1% y al de Montevideo, que también registró 7,1%. Este dato posiciona a Maldonado como el cuarto departamento con menor desempleo del país, solo superado en este indicador por Flores (3,1%), Rivera (4,1%) y Cerro Largo (3,8%).

El contexto nacional

A nivel país, el mercado laboral del trimestre junio-agosto 2026 muestra una tasa de actividad del 64,0%, una tasa de empleo del 59,5% y una tasa de desempleo del 7,1%. El total de personas activas en Uruguay ascendió a 1.898.100, de las cuales 1.764.100 estaban empleadas y 133.900 desempleadas.

Los departamentos con peores indicadores de desempleo fueron Artigas (10,7%), Treinta y Tres (10,6%) y Durazno (10,5%), casi el doble que el promedio nacional y más del doble que Maldonado. En el extremo opuesto, los departamentos con menor desempleo fueron Flores (3,1%), Cerro Largo (3,8%) y Rivera (4,1%), seguidos por Maldonado (4,7%).

El trabajo informal en Maldonado

Un dato que matiza el buen desempeño general de Maldonado es la tasa de no registro a la seguridad social, que alcanzó el 23,2%, por encima del promedio nacional de 20,9% y muy por encima de Montevideo, que registró apenas el 15,2%. Este indicador revela que casi uno de cada cuatro trabajadores en Maldonado no está registrado en la seguridad social, una proporción que refleja el peso del empleo informal vinculado a la actividad turística y estacional del departamento.

Los departamentos con mayor informalidad laboral fueron Artigas (40,4%), Rivera (39,7%) y Cerro Largo (38,6%), mientras que los más formalizados fueron Flores (8,3%), Florida (12,2%) y San José (12,9%).

Lectura de conjunto

Los datos del INE consolidan a Maldonado como uno de los mercados laborales más dinámicos del Uruguay. Su combinación de alta tasa de actividad, alta tasa de empleo y baja tasa de desempleo lo distingue claramente del promedio nacional y de Montevideo. El motor de ese dinamismo es sin dudas la actividad turística y la construcción, dos sectores que generan una demanda sostenida de mano de obra a lo largo del año, aunque con el costo de una informalidad laboral que supera la media del país y que representa el principal desafío pendiente del mercado de trabajo departamental.