Maldonado Liga Mayor está en la final del Regional Este

Rodrigo “Chino” Fernández

Una noche inolvidable, este partido quedará en la memoria de los que colmaron las tribunas del Álvaro Pérez para presenciar lo que consiguió la selección de Maldonado Liga Mayor, una histórica clasificación que se logró desde los 11 pasos, los siempre impredecibles penales que esta vez fueron una ruleta rusa de emociones y que se festeja con mucha alegría por todo lo que se vivió en el terreno de juego.

NO SALÍA NADA, CERRO LARGO ERA MUCHO MÁS

El primer tiempo fue todo de Cerro Largo, los nervios y la ansiedad de los dirigidos por Gabriel Alcoba eran moneda corriente en el arranque del partido, los arachanes presionaban alto y complicaban la salida del equipo albo, una y otra vez se generaban jugadas peligrosas sobre el arco defendido por Marcos Nieves que respondía con valentía a cada llegada del rival que merecía el gol pero para fortuna del locatario los de Cerro Largo eran ineficaces, ya que Nieves o a veces la fortuna con balones en los caños, seguían significando que el score no se moviera. En el minuto 21 la primera llegada o más bien aproximación de Maldonado fue un remate desde lejos de Rodrigo Tabárez que se salió del libreto y el balón pasó muy cerca ancho por el lado derecho, esa jugada fue como un despertar para la “Blanca” que salió a proponer y se adelantó en el terreno de juego.

DESPERTÓ MALDONADO

Maldonado empezaba a tener posesión y fiel a su estilo mostrado en todos los partidos movía el balón en sucesivos pases haciendo partícipes a todos sus jugadores, entre ellos aparece Leandro Dalmao que mostraba chispazos del talento que lo caracteriza, el “Chino” encaraba a los defensas rivales que eran mucho más corpulentos y lentos. Así fueron llegando jugadas peligrosas para Maldonado que ya eran quien dominaba. Pero los arachanes estaban agazapados, como esperaban que este trámite era el esperado en el partido ya que contaban con la ventaja de un gol conseguido en la ida y lanzaban contragolpes muy punzantes, en uno de los cuales se salvó Maldonado otra vez gracias a la actuación del portero Marcos Nieves, que al final fue la gran figura del terreno de juego, que evitaba la caída de su portería. En el minuto final del primer tiempo hay un hecho que puso las cosas aún más complicadas, si bien Martín Manassi fue con mucha vehemencia y brusquedad en la búsqueda del balón, fue más simulación del rival ya que no logra impactar en el cuerpo del adversario, pero no lo vio así el árbitro Sebastián Montelongo que expulsó al zaguero con roja directa, había que enfrentar todo lo que restaba con uno menos.

TODAS LAS MAÑAS EN EL ARRANQUE DEL 2DO TIEMPO

Se fueron al descanso con un 0-0 que era negocio para Cerro Largo y empezamos a observar una serie de “mañas” para hacer correr los minutos, algo curioso fue ver cómo a cada balón dividido siempre los visitantes eran los que quedaban en el verde césped y más curioso aún era que la sanidad de Maldonado fue la que atendió siempre a los jugadores rivales, ya que el cuerpo técnico del visitante tenía expulsado en el primer partido a su sanidad y fueron varios los arachanes que demoraron el juego con este recurso para que se jugara muy poco en el segundo tiempo.

Alcoba fue haciendo cambios, Santiago Pérez jugando atrás en la zaga, la llegada de Dinelli y Bouza, había que echar el resto y a pesar de lo adverso que se mostraba el partido empezamos a ver cómo Maldonado intentaba conectar sus ataques de forma colectiva. Importante para esta tarea la entrada del argentino Alfredo Dinelli que empezó a ordenar el equipo y como un faro en la mitad de la cancha distribuía con buen criterio cada balón, pero Cerro Largo no era un equipo fácil, contaban con figuras como Alejandro Siles y su talento, arriba la enorme figura de Borys Barone y el brasilero habilidoso Thiago Nascente que siempre complicó al fondo de Maldonado que empezó a batallar cada centímetro del terreno de juego pero no encontraba la claridad para empatar la serie.

UNA LUZ DE ESPERANZA

Se iba el partido, cada vez más cerca el final del encuentro, pero Maldonado no bajó los brazos y fue al frente, con más orgullo que fútbol, con más factor H que fundamentos táctico-técnicos, porque en esta clase de partidos hay que tener siempre algo más y cuando solo restaban 3 minutos para el tiempo reglamentario Matías Tavares entró en el área rival y le cometen un claro penal que el juez Montelongo no dudó en cobrar. Era penal para Maldonado, era un premio al esfuerzo de todos los jugadores, porque no se dieron por vencidos ni aún vencidos, ya que hasta algunos de la tribuna encaminaban sus pasos hacia la salida del estadio pero ellos, los que están ahí corriendo y sudando no dejaron de creer, era la chance de empatar la serie y no la desaprovecha Tavares. El propio Matías Tavares ejecuta el penal fuerte y arriba, inagarrable para Diego Pérez que es un golero enorme pero más grande fue el festejo de Maldonado porque la serie se igualó con ese gol y de nada sirvió todo ese tiempo perdido, todas esas artimañas que hoy tiene el fútbol cada vez más. Nos íbamos a ir a los penales.

UNA LOCURA LA TANDA DE PENALES

Era el momento de definir todo en una tanda de penales, una que va a ser recordada por mucho tiempo, cuando pasen los años y alguno diga “¿te acordás aquella vez que habíamos errado los 3 primeros penales? Fue increíble”, pues sí, fue eso lo que ocurrió ya que Maldonado no pudo anotar en tres ocasiones de forma consecutiva y sin embargo estamos en la Final del Este y todo se explica en la gran figura de Marcos Nieves que tiene un don especial para los penales y en el momento de la verdad contuvo los penales más importantes para meterse en la historia. Y todo se revirtió, todo se dio vuelta y Maldonado es finalista del Campeonato del ESTE una vez más.

La “Blanca” vuelve después de mucho tiempo a la Fase Final del Campeonato del Interior y va a por todo, pero antes tiene una Final extraordinaria ante Lavalleja Capital que eliminó al poderoso Rocha Capital también por penales al empatar ambos partidos. Los minuanos son los próximos rivales de este Maldonado Liga Mayor que con mucha juventud ha llegado a esta instancia, con mucho trabajo y con mucho sacrificio logrando plasmar un fútbol por momentos de excelente factura técnica, siendo solidarios a la hora de marcar y buscar ayudar al compañero, merecida clasificación para los muchachos de Alcoba que ahora deben redoblar esfuerzos para ir, primero por la Copa del ESTE, y después por la Copa del Interior, los nuevos objetivos en el horizonte del equipo de todos. A por ellos entonces!

DETALLES

LIGA MAYOR DE MALDONADO 1 (3)

CERRO LARGO 0 (2)

Estadio Álvaro Pérez Árbitros Sebastián Montenegro, Rubén Sánchez, Rodolfo Pérez de Tala y Pando LIGA MAYOR DE MALDONADO (1) Marcos Nieves, Camilo Miraglia (Agustin Giosa), Martin Manassi, Sergio Montero, Bruno Pintos (Cristian Patrón), Santiago Pérez, Rodrigo Pérez (Alfredo Dinelli), Rodrigo Tabárez , Leandro Dalmao, Facundo Suarez (Braian Bouza), Matías Tavares.

DT Gabriel Alcoba

CERRO LARGO (0): Diego Pérez, Aníbal Martínez, Miguel Acevedo, Borys Barone (Zacarias Pardiñas) Alejandro Siles, Diego Silva (Juan Ignacio Affonso) , Luis de Ávila, Luciano Machado (Fabián Cougo), Oscar Padula Castro, Thiago Nascente (Liber Quiñones), Agustín López

DT Mateo Caballero Gol 86 Matías Tavares de penal Expulsado 45+5 Martin Manassi (Liga Mayor de Maldonado)

DEFINICIÓN POR PENALES

MALDONADO (3)

Tavares atajado, Dalmao atajado, Montero atajado, Dinelli gol, Giosa gol, S. Pérez gol

CERRO LARGO (2) Quiñones gol, Affonso atajado, Leites atajado, Acevedo gol, Pardiñas dio en el caño, D. Pérez atajado

Foto: @maldonadoligamayoroficial