Maldonado registró 5.221 denuncias de hurto entre enero y setiembre, 58 menos que en 2025

La Jefatura de Policía de Maldonado recibió 5.221 denuncias de hurto entre el 1º de enero y el 30 de setiembre de 2026. En los mismos nueve meses de 2025 habían sido 5.279. La baja es de 58 casos, un 1,10 %. Repartidas en los 273 días del período, dan un promedio de 19,12 denuncias diarias, contra 19,34 del año pasado, una diferencia de 0,21 por día. Llevado al reloj: un hurto denunciado cada 75 minutos.

El año arrancó con la cifra más alta. Entre enero y marzo se presentaron 1.958 denuncias (37,5 % del total), 21,76 por día, aunque fueron 209 menos que en el mismo trimestre de 2025, cuando el promedio había llegado a 24,08 por día y esos tres meses reunieron el 41,0 % de las denuncias del período.

El segundo trimestre fue el único que creció: 1.706 contra 1.481, un aumento de 15,19 %, con 18,75 denuncias diarias frente a 16,27. De julio a setiembre hubo 1.557 (29,8 %), 74 menos que un año antes, con el promedio diario más bajo del año: 16,92, frente a 17,73 en 2025.

La Seccional Primera concentró 1.781 denuncias, el 34,1 % del departamento. Son 6,52 por día, una cada tres horas y 41 minutos.

Detrás aparecen la Seccional Sexta, con 924 (3,38 diarias), la Undécima, con 679 (2,49), y la Décima, con 649 (2,38). La Segunda sumó 429, a razón de 1,57 por día, y la Duodécima 331, con 1,21.

Entre la Primera y la Sexta reúnen 2.705 denuncias, más de la mitad del total (51,8 %).

En el resto del departamento los números caen. La Seccional Tercera tuvo 169 denuncias, una cada 1,6 días, y la Prefectura 135, una cada dos días. La Quinta registró 58, una cada 4,7 días; la Octava, 24; la Decimotercera, 16; la Cuarta, 15, y la Novena, 9. En la Séptima hubo dos en nueve meses.

Días y víctimas

Los lunes fueron los días con más denuncias, 789, seguidos por los viernes, con 766. El jueves quedó último, con 715. Ningún día se despega demasiado: el promedio por día de la semana es de 746 y entre el lunes y el jueves hay 74 denuncias de diferencia en nueve meses.

El 95 % de los hurtos denunciados se consumó; el 5 % quedó en tentativa. Las casas de familia figuran como víctimas en 1.295 denuncias, casi una de cada cuatro (24,8 %): un promedio de casi cinco viviendas por día. Los hurtos de vehículos sumaron 1.148 (22,0 %) y los de comercios, 877. Hubo 521 denuncias por lo que se llevaron del interior de un vehículo y 223 contra transeúntes, arrebatos incluidos.

Otras 1.157 quedaron en la categoría «otros».

La cifra de vehículos cuenta denuncias, no unidades. Incluye casos en que se llevaron solo una parte —una chapa de matrícula, por ejemplo— y también bicicletas y maquinaria de obra. Por eso no coincide con la estadística del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, que cuenta los vehículos efectivamente hurtados y solo considera motos, autos, camionetas y camiones.