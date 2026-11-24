El mercado inmobiliario de Maldonado cerró los primeros nueve meses de 2026 con más actividad que el año pasado en sus tres indicadores principales: compraventas, promesas e hipotecas. Así surge de los Indicadores de Actividad Inmobiliaria (IAI) del Instituto Nacional de Estadísticas correspondientes a agosto y setiembre, que ubican al departamento como el segundo del país en volumen de operaciones, detrás de Montevideo.

En setiembre se registraron en todo Uruguay 4.804 altas de compraventa, lo que equivale a unas 160 por día. Montevideo concentró el 35,43% de ese total, alrededor de 1.700 operaciones. Le siguió Maldonado con el 18,30%, unas 879, y más atrás Canelones (13,07%), Rocha (5,45%) y Colonia (4,29%). Dicho de otro modo: casi una de cada cinco propiedades que cambiaron de dueño ese mes está en Maldonado. En números aproximados, Canelones sumó unas 628 compraventas en el mes, Rocha 262 y Colonia 206. Sólo en setiembre, Maldonado promedió 29 compraventas por día.

Del total de transacciones relevadas, el 65,08% fueron altas de compraventa y el 31,90% reservas de prioridad.

Los precios también se movieron. La mediana de los valores de las transacciones en dólares tuvo en agosto una suba de 11,11% respecto a julio y de 25% frente a agosto de 2025.

Compraventas: 26 por día

Entre enero y setiembre de 2026 se inscribieron en Maldonado 7.033 compraventas, contra 6.592 en el mismo período de 2025. Son 441 operaciones más, un aumento de 6,69%. Tomando los 273 días corridos del período, el promedio diario pasó de 24,15 a 25,76 compraventas.

Marzo fue el mes más fuerte del año, con 930 operaciones, 264 más que en marzo de 2025 (666), una suba cercana al 40%. Setiembre, con 879, quedó segundo y superó en 3,5% al mismo mes de 2025 (849). Junio también destacó, con 848 compraventas frente a 713 del año anterior, un 19% más. El arranque, sin embargo, había sido más flojo: febrero apenas llegó a 652, por debajo de los 745 de un año atrás.

Promesas: más de nueve diarias

Las promesas de compraventa sumaron 2.521 en los nueve meses, frente a 2.382 en 2025. El incremento fue de 139 promesas, un 5,84%. El promedio diario subió de 8,73 a 9,23.

Abril fue el pico, con 342 promesas. Agosto mostró la mejora más clara en la comparación interanual: 255 contra 204, un 25% más. Mayo, en cambio, quedó por debajo del año pasado (289 frente a 331).

Hipotecas: la mayor suba

El crédito fue el indicador que más creció. Las hipotecas inscriptas en Maldonado llegaron a 1.978, contra 1.731 en igual período del año anterior: 247 más, un salto de 14,27%. En promedio se constituyeron 7,25 hipotecas por día, cuando en 2025 eran 6,34.

La serie es irregular. Febrero tuvo apenas 122, pero marzo trepó a 341 y agosto a 338, casi el doble que los 185 de agosto de 2025.

La proporción también cambió. En 2025 se inscribían unas 26 hipotecas cada 100 compraventas; este año la relación subió a 28, o sea, el crédito gana peso dentro del total de operaciones.

Más de 42 operaciones por día

Sumados los tres indicadores, en Maldonado se registraron 11.532 operaciones entre enero y setiembre, contra 10.705 en 2025. Son 827 más, un crecimiento de 7,73%, y un promedio que pasó de 39,21 a 42,24 operaciones diarias.

Con la temporada a la vuelta de la esquina, los números muestran un mercado que no sólo sostuvo el ritmo del año pasado, sino que lo superó, con el crédito hipotecario como dato más novedoso.