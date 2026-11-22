El intendente Miguel Abella firmó la resolución que destina $16.500.000 a la Jefatura de Policía de Maldonado para reforzar el patrullaje y apoyar el operativo durante la temporada de verano.

El aporte, que supera los 400 mil dólares, se realiza al Ministerio del Interior y a la Jefatura de Policía por concepto de “hora ciudad” previsto para la temporada que comienza. Además, se prevén aportes para Bomberos ($1.650.000), Prefectura ($1.650.000) y Caminera ($938.000).

El total de los aportes asciende a $20.738.000, cifra superior a la de 2025.