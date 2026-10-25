Más de 600 jóvenes participaron del Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Nacional en San Carlos

Más de 600 jóvenes de todo el país participaron hoy del Congreso Nacional de Jóvenes «José Walter Hualde», realizado en la Sociedad Criolla Los Coronillas, en San Carlos. La jornada incluyó un homenaje a Hualde, la intervención del presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el lanzamiento de la próxima elección de jóvenes.

En declaraciones a la prensa, Delgado destacó su vínculo con la juventud partidaria y su participación en encuentros regionales, congresos y distintas actividades. «La juventud del Partido Nacional no solo habla de temas jóvenes, habla de temas nacionales con mirada joven», expresó.

Proyecto

El presidente del Partido Nacional anunció que el próximo año se impulsará una escuela de gobierno para la formación de jóvenes. Señaló que muchos de los participantes podrán asumir responsabilidades en futuros gobiernos, tanto en ministerios, entes autónomos y direcciones como en ámbitos legislativos, y recordó que algunos ya desempeñan funciones públicas.

Delgado subrayó la importancia de acompañar ese proceso sin quemar etapas, promoviendo la formación política, la conciencia ciudadana y el compromiso partidario.

El encuentro contó también con la participación del intendente de Maldonado, Miguel Abella; el director del Partido Nacional, Luis Alberto Heber; el expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera; el senador Javier García, y la directora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez.