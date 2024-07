Matriz de abastecimiento energético creció 8% en 2023

El porcentaje de incremento de la matriz de abastecimiento del sector energético es el más alto de los últimos años, reveló la nueva edición del Balance Energético Nacional 2023, elaborado por la Dirección Nacional de Energía. La matriz eléctrica se conformó por 92% de participación de energías renovables, valor superior al de años anteriores. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) totales disminuyeron 1% respecto a 2022.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a través de la Dirección Nacional de Energía, presentó la 59.ª edición el Balance Energético Nacional 2023. El estudio difundido reúne la información de los diferentes flujos de energía. Comprende la oferta y la transformación y el consumo sectorial de energía (demanda), expresada en una unidad común y referida a un año calendario.

Entre los principales resultados, destaca que, al evaluar la matriz de abastecimiento del sector energético, hubo un crecimiento del 8%. Es necesario recordar registros de los años 2014-2015 para encontrar un crecimiento de esa magnitud.

En términos generales, los eventos más significativos fueron el ingreso de la tercera planta de celulosa, la parada de la refinería a partir de setiembre y la sequía que afectó al país en el primer semestre, lo que incidió de manera directa en la matriz de generación eléctrica.

En lo relativo a la matriz de abastecimiento, la participación de fuentes renovables (58%) continuó siendo superior a la de fuentes no renovables, una situación sostenida en la última década.

En lo que refiere a la matriz de generación eléctrica, en 2023, la participación de fuentes renovables llegó al 92%. En contrapartida, la participación de fuentes fósiles alcanzó el 8% y se redujo por tercer año consecutivo, ya que en 2021 se había situado en el 15% y en 2022, en el 9%.

Por otra parte, en la estructura de la matriz de consumo final no hubo cambios importantes con respecto a otros años. La excepción, debida también a la entrada de la nueva planta de celulosa, fue el porcentaje de participación de la industria, que alcanzó un nuevo récord, de 48%. El resto de los sectores no registraron variaciones significativas en valor absoluto.

En 2023, las emisiones de CO2 totales disminuyeron 1% respecto al año anterior. El sector transporte fue el que registró la mayor participación (58%). En términos de fuentes de energía, el 47% de las referidas emisiones totales provinieron de la quema de gasoil, seguidas por la de gasolina, con el 25% de participación.

El factor de emisión de CO2 de la red disminuyó un 7% respecto a 2022. Esto fue consecuencia directa del menor consumo de combustibles fósiles (gasoil y fueloil) para la generación de electricidad que fue entregada al Sistema Interconectado Nacional (SIN).



Fuente y foto: presidencia.gub.uy