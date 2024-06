Miércoles de fútbol

Rodrigo “Chino” Fernández



Repasamos los detalles de ambos partidos.

UN TRIUNFO JUSTIFICADO

Libertad fue más y se quedó con los 3 puntos en su encuentro ante el Decano Atlético Fernandino, el marcador fue 2-0 a favor de los dirigidos por Gabriel Alcoba que dominaron en gran parte del partido, tuvieron posesión del balón y lograron llegar más veces con peligro que su rival. En el primer tiempo, Libertad tuvo la pelota en gran parte del tiempo disputado, movió el útil por todo el frente de ataque mientras que Atlético Fernandino se resguardo atrás esperando sacar contragolpes ante el adelantamiento colectivo del “Penado 14”, a pesar de que este era el panorama del partido la chance más clara e importante de toda la primera mitad la tuvo el delantero Juan Díaz de Atlético Fernandino tras un gran desborde de Kevin Gutiérrez, el ex Punta del Este recibe en el área el balón y con el arco totalmente vacío y a su merced se resbaló quedando sentado literalmente encima del esférico y el portero Valentín Fernández se arroja quedarse con la globa, fue realmente increíble lo que pasó, pero no fue gol. Los goles llegaron en el segundo tiempo, Libertad seguía siendo más y los cambios fueron dándole a los locales las soluciones, primero llegó el gol del debutante argentino Hugo Lugo a los 62 minutos cuando pateó la pelota de forma magistral para abrir el marcador. El Decano intentó con sus armas ir por el empate, Kevin Gutiérrez era el abanderado de su equipo, pero muchas veces estaba solo ante dos o tres rivales que lo cubrieron en marca escalonada de forma acertada. En el minuto 72 se cierra el partido cuando hay un pase al vacío y entre líneas notable para la corrida del arachán José Domíngues por derecha, el lateral llega a la línea de fondo ganándole la corrida a la zaga visitante y mete el pase al medio, por el centro del área llegó para conectar el 2do gol el volante ofensivo Agustín Hernández que había ingresado minutos antes desde la banca, definición soberbia para poner el score 2-0 y liquidar el encuentro. En definitiva, Libertad gana de forma justa porque fue más, propuso mucho más, llego más veces sobre el arco rival y pudo anotar, por lo que el pentacampeón inicia muy bien, por otro lado Atlético Fernandino no tuvo muchas y la más clara que tuvo no la pudo concretar de forma increíble.



DETALLES

LIBERTAD 2

ATLÉTICO FERNANDINO 0

Estadio Álvaro Pérez Árbitros: Pablo Pereira, Jonhy González, Kimberly Canavesi, 4to árbitro: Abraham Álvarez. Sub 20 Libertad 1 Atletico 3

LIBERTAD (2): Valentín Fernández, José Domingues, Matías Sebben, Bruno Pintos, Michel Telleri, Santiago Pérez, Maximiliano Machado (Agustín Giosa), Hugo Lugo (Guillermo Ginares), Facundo Suarez (Camilo Miraglia), Cristian Patrón (Agustín Hernández), Matías Tavares (Maximiliano Mega). DT Gabriel Alcoba

ATLÉTICO FERNANDINO (0): Nicolás Damas, Kevin Gutiérrez, Gerardo Arellano (Cristian Suarez), Darío Soca (Fabricio Núñez), Joaquín Rosas (Guillermo Struzenegger), Alejandro Lacruz, José Peña, Emiliano Méndez, Tomas Prieto, Tomas Vidal, Juan Díaz (Fabio González). DT Richard Pérez Goles 62´ Hugo Lugo, 72´ Agustín Hernández (Libertad) Expulsado Bruno Pintos (Libertad)



SAN CARLOS GANA AFUERA

En el Parque Rafael Méndez se enfrentaron el locatario Barrio Rivera “33”, quienes volvían a la 1era División, ante el Decano Carolino San Carlos, de muy buena Copa OFI hasta el momento, con importante triunfo del visitante por 3-1 de atrás en un partido donde el terreno de juego fue factor ya que por las lluvias de los últimos días hubo mucho barro y no era sencillo jugar por bajo. Empezó ganando el “Barrio” con gol de Nicolás Sánchez en el minuto 14, pero rápidamente reacciona San Carlos y lo empata al minuto 19 por intermedio de Kevin Sosa, y a los 22 minutos le da vuelta al marcador el equipo de Diego Sienra con gol en contra de Matías Gómez, con parcial de 2-1 a favor de San Carlos se fueron al descanso. En el complemento llegó el gol del volante Agustín Noguez, primer gol del año para este volante que viene de una fuerte lesión y está entrando en rodaje poco a poco, a los 60 minutos. Desde ahí en más Barrio Rivera “33” intentó achicar la diferencia con mucho ímpetu, pero poca claridad y el tiempo se le fue ante un San Carlos que supo cómo controlar el trámite del partido protegiendo su retaguardia con mucha gente en el bloque defensivo y a la postre quedarse con el triunfo. San Carlos empieza de buena manera su campaña de Liga Mayor, es uno de los grandes favoritos a estar definiendo esta Temporada 2024, para Barrio Rivera “33” no fue un buen debut y seguramente estarán buscando pasar cuanto antes la página para ir con todo en la siguiente presentación.



DETALLES

BARRIO RIVERA 1

SAN CARLOS 3

Parque Rafael Méndez Árbitros Carlos Sotelo, Rubén López, Gabriel Fernández, 4to árbitro Martin Núñez Sub 20 Barrio Rivera 0 San Carlos 2

BARRIO RIVERA “33” (1): Santiago Méndez, Guillermo Correa (Gustavo Moreira), Nicolás Sánchez, Nicolás de los Santos, Matías Gómez (Rodrigo Silveira), Andy García, Daniel Villar, Jonathan Malzoni, Matías Burgos (Lucas Froz), Marcos Malzoni, Adrián Pereira. DT Flavio Nogueira

SAN CARLOS (3): Maximiliano Martínez, Facundo Tort, Agustin Noguez, Rodrigo Chocho, Axel Ripa, Brandon Caporal, Christian Díaz (Guillermo Trinidad), Kevin Sosa (Mateo Schiaffino), Emiliano Bernales (Braian Bouza), Gonzalo Castellanos (Juliano Sini), Eduardo Chocho. DT Diego Sienra Goles 14´ Nicolás Sánchez (Barrio Rivera), 19´ Kevin Sosa, 22´ Matías Gómez e/c, 60 Agustin Noguez (San Carlos) Expulsado Marcos Malzoni (Barrio Rivera)



