Ministerio del Interior presentó datos sobre violencia doméstica y de género de 2023

En el marco del mes de la mujer, el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Políticas de Género (DNPG), presentó los principales indicadores de violencia doméstica y de Género, elaborados por el Departamento de Información y Análisis Estratégico de la DNPG.

Los datos reflejan que en el año 2023, se registraron 43.245 denuncias de violencia doméstica, siendo el 72% de las víctimas mujeres.

En relación a los delitos sexuales se registraron 3.328 denuncias en el año 2023, siendo el 82% de las víctimas mujeres.

En lo que refiere al programa de tobilleras electrónicas para situaciones de violencia doméstica y de género, se registraron 3.277 casos de conexiones y reconexiones.

Durante el año 2023 se registraron 56 homicidios a mujeres, enmarcándose un 39% en un contexto de violencia doméstica, el 25% en hechos fuera del ámbito doméstico, un 23% se encuentran en investigación y un 13% en situaciones de rapiña y/o copamiento. Del total de 56 homicidios a mujeres, 23 fueron por violencia basada en género y en la mayoría se dieron en un vínculo íntimo. Este dato refleja que los homicidios a mujeres

por violencia basada en género, descendieron respecto al año 2022 y 2021, donde se registraron 28 y 27casos respectivamente.

“No es verdad”

De la actividad participó el subsecretario del Ministerio del Interior, Dr. Pablo Abdala, el subdirector general de Secretaría, José Pedro Sesser, el subidrector de la Policía Nacional, Efraín Abreu, la encargada de la Dirección Nacional de Políticas de Género, Angelina Ferreira y la directora de INMUJERES, Mónica Bottero, entre otras autoridades del Poder Judicial y la Fiscalía.

En su oratoria, el subsecretario del Ministerio del Interior, Dr. Pablo Abdala, señaló que este incremento de las denuncias de violencia doméstica y de género es un problema social que revela que estamos viviendo en una sociedad más violenta.

“Vivimos en una sociedad más violenta, que se hace más violenta y en la cual la violencia no solo se incrementa sino que además se diversifica desde el punto de vista cualitativo y se expresa y manifiesta de las más diversas formas”, manifestó Abdala.

Asimismo indicó que trasciende la acción policial, que va más allá del cometido esencial de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, que es la prevención, persuasión y represión del delito. “Esto tiene que ver con episodios que cuando acontecen y se consuman es ahí cuando interviene la policía y es convocada”, explicó.

Por último reflexiono, “Es verdad que hay más violencia contra las niñas, niños y adolescentes, y eso nos debe preocupar, pero no es verdad y lo ha dicho la academia y se han conocido estudios tanto del doctor Rogido, como afirmaciones del doctor Galiana del Hospital Pereira Rossell, no es verdad que los niños estén siendo víctimas todos los días del combate entre bandas de narcotráfico , que estén siendo señuelos, garantías o prendas, porque no hay evidencias que esto sea así”, enfatizó el subsecretario del Ministerio del Interior.

En la presentación, la encargada de la Dirección Nacional de Políticas de Género, reconoció a las 12.600 mujeres que integran el Ministerio del Interior y dijo que la Dirección Nacional viene llevando a cabo distintas acciones en materia de capacitación, generación de conocimiento, actualización de guías y protocolos específicos.

Sobre los datos presentados resaltó la importancia de la construcción de datos estadísticos. “Nos permiten tener una visión del problema para el diseño de las distintas políticas públicas focalizadas.”, expresó Angelina Ferreira.