MSP alerta sobre llamadas falsas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que se están realizando llamados en nombre de la cartera con la excusa de hacer llegar un documento sanitario. En el transcurso de la llamada piden datos personales y hacen llegar por mensaje de texto un código numérico que dicen, sirve para dejar constancia de la entrega del supuesto documento.

Se comunica a la población que el MSP no está entregando ningún documento sanitario y no se están haciendo llamados a la población con este fin.

La cartera exhorta a la población a no brindar datos personales telefónicamente si se contactan en nombre del MSP y a hacer la denuncia correspondiente.