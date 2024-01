MSP anunció plan de vacunación contra covid-19 que comenzará el 29 de enero

La Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones decidió no recomendar la inoculación para menores de 50 años, salvo pacientes con inmunodepresión severa

El lunes 29 de enero comenzará la inoculación contra el COVID 19 a la población de los Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores. De esta manera se pondrá en marcha el plan de vacunación para el presente año, según lo informado este martes por el Ministerio de Salud Pública. La ministra Rando dijo que el contexto epidemiológico actual es destacado, debido a una circulación del virus SARS CoV-2 de “moderada intensidad” y “sostenida en las últimas semanas” y añadió que no se ha registrado un aumento de casos graves. Asimismo, se informó que la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones decidió no recomendar la inoculación para menores de 50 años, salvo pacientes con inmunodepresión severa, para lo que deberán comprobar su situación mediante certificado médico. Se administrará una vacuna monovalente adaptada a la subvariante de Ómicron con la misma tecnología que la utilizada en el último año, ARN mensajero, a la población de riesgo, es decir, aquella con mayor susceptibilidad de cursar cuadros graves de la enfermedad y que requiere refuerzo en su inmunidad contra el virus.

El grupo considerado de riesgo son las personas mayores de 70 años, los mayores de 50 años con comorbilidades, las embarazadas, los pacientes con tratamientos inmunosupresores, las personas con síndrome de Down y el personal de salud asignado a tareas de asistencia directa.

Escalonada

La logística de la vacunación será muy similar a la de la vacunación antigripal: escalonada y acumulativa por grupos, en etapas semanales.

El primer grupo corresponde a la población de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM), donde la vacunación comenzará el lunes 29 de enero y estará a cargo de la CHLAEP.

La vacunación del segundo grupo comenzará el 1° de febrero y estará dirigida a las personas mayores de 80 años, las embarazadas y la población con inmunodepresión.

A partir del 8 de febrero se comenzará a administrar la vacunación del tercer grupo, que corresponde a la población mayor de 70 años y las personas con síndrome de Down.

Finalmente, el cuarto grupo que recibirá la dosis a partir del 14 de febrero, son las personas mayores de 50 años con comorbilidades.

El personal de salud en tareas de asistencia directa deberá vacunarse acorde a su edad y situación personal. Las dosis deben administrarse pasados al menos seis meses de la última dosis recibida o de haber cursado la infección.

Se dispondrá de 330.000 dosis de la vacuna y 124 vacunatorios públicos y privados de todo el país, cuya organización está previsto que se desarrolle sin agenda previa, salvo que el prestador por orden interna disponga lo contrario. Estará disponible la opción de vacunación a domicilio con los móviles de la CHALEP mediante el pago de un ticket.

Participaron de la conferencia de prensa que se desarrolló en la sede de la cartera, la ministra de salud pública, Karina Rando; el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian; la directora general de salud, Adriana Alfonso, el vicepresidente de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHALEP), Guillermo Laurnaga, y el asistente técnico de la unidad de inmunizaciones del MSP, Steven Tapia Villacis.

Vacunación y síntomas de infección respiratoria

Se recomienda-en el caso de presentar síntomas respiratorios como rinorrea (aumento de producción de moco), sensación de malestar general y fiebre- consultar con el médico y diferir la vacunación hasta recibir recomendación de recibirla. En el caso de contactos con personas que presenten sintomatología respiratoria o que tenga diagnóstico de covid-19, se puede recibir la vacuna si no se tienen síntomas.