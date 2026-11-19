El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Universidad CLAEH llevarán a cabo el próximo lunes 23 de noviembre, en Maldonado, el conversatorio “Repensando el tiempo de trabajo”, en el marco de un ciclo de actividades enfocado en esta temática.

La iniciativa, impulsada por el MTSS, busca promover el intercambio y la reflexión sobre la reducción de la jornada laboral, incorporando conocimiento académico, perspectivas interdisciplinarias y los aportes de distintos actores sociales. El ciclo procura generar espacios para abordar la duración del trabajo, sus dimensiones y desafíos desde diferentes enfoques y realidades.

En esta oportunidad, la actividad contará con un panel académico que analizará el tiempo de trabajo y su duración desde miradas interdisciplinarias. Expondrán Mario Garmendia, Mauricio Toledo, Javier Labarthe, Luis Iglesias y Enrique Gallicchio.

Posteriormente se desarrollará un conversatorio con representantes sindicales y empresariales de Maldonado: Oscar Andino (SUGHU), Michael Pistone (SUNCA), Gustavo Robaina (Cámara de la Industria de la Construcción del Este) y Fernando Tapia (Cámara de Turismo), quienes compartirán sus visiones sobre el tema.

Estos espacios buscan contribuir al análisis y al debate sobre la reducción del tiempo de trabajo, sumando aportes académicos y experiencias de los actores sociales, sin sustituir los ámbitos de negociación colectiva ni saldar el debate político sobre la materia.Datos del conversatorio

“Repensando el tiempo de trabajo”



Lunes 23 de noviembre, 18:30 horas

Sede CLAEH – Punta del Este

Prado y Salt Lake