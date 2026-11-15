Mujer de 57 años murió en un choque de tres vehículos en la ruta Interbalnearia

Una mujer de 57 años falleció este domingo 15 de noviembre tras un siniestro de tránsito en el que participaron tres vehículos, en el kilómetro 43,600 de la Ruta Interbalnearia. El choque ocurrió a las 09:03 horas. Según la información policial, dos automóviles circulaban de oeste a este cuando, por causas a determinar, uno embistió al otro por detrás. El vehículo impactado perdió el dominio, cruzó el cantero central e invadió la senda contraria. Allí chocó contra una camioneta que venía en sentido opuesto.

La conductora del auto embestido fue trasladada con “politrauma grave” a CAAMEPA de Pando, donde se constató su muerte. Su acompañante, una joven de 23 años, sufrió “politrauma leve” y recibió el alta en el lugar.

El segundo automóvil, el que provocó el impacto por alcance, era conducido por una mujer de 77 años. La espirometría dio resultado cero. Fue diagnosticada con “politrauma leve” y también quedó de alta en el lugar.

La camioneta era conducida por un hombre de 74 años, que presentó “politrauma moderado con trauma de tórax cerrado leve” y fue llevado a La Española. Su acompañante, una mujer de 70 años, sufrió “politrauma leve” y también fue trasladada.

De las cinco personas involucradas, dos recibieron el alta en el lugar y otras dos debieron ser trasladadas para su atención. Las causas del choque por alcance, que desencadenó el resto del siniestro, aún no fueron determinadas.

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