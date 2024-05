Multa más alta aplicada por el Ministerio de Ambiente en 2023 fue para Marcelo Balcedo

La multa más alta aplicada por el Ministerio de Ambiente en el 2023 no recayó en algunas de las plantas de celulosa del país sino que fue aplicada al sindicalista argentino Marcelo Balcedo por la construcción de doce tajamares sin permiso en su complejo “El Gran Chaparral” ubicado en una de las laderas del Cerro del Burro al oeste de la ciudad de Piriápolis.

Según consignó el semanario Búsqueda en su última edición y como resultado de un acceso a la información pública tramitado ante el referido ministerio, Balcedo fue multado luego de que se constatara la citada cantidad de tajamares. No fue solo una multa. Fueron dos. La primera por tres mil unidades reajustables equivalentes a 4:337.430 pesos, por la constatación de la irregularidad. La segunda multa fue por seis mil unidades reajustables equivalentes a 8:674.860 pesos. En este caso la sanción fue por “no haberse verificado el cumplimiento de lo ordenado dentro del plazo de sesenta días otorgados para regularizar y revertir la situación”.

Condena

Balcedo, quien reside junto a su esposa en el citado complejo ubicado sobre el trazado de la ruta nacional Nº10, fue condenado por el delito de lavado de activos luego de que alcanzara un acuerdo con la fiscalía uruguaya para terminar con el proceso legal. Fue un dirigente gremial argentino, ex secretario del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) y dueño de medios de comunicación de la ciudad de La Plata.

Balcedo y su esposa Paola Fiege en el último año acumulan al menos dos fallos en contra. Por un lado la justicia desestimó en octubre pasado su pedido de refugio político solicitado en febrero de 2023. Contra el fallo en segunda instancia, el ex sindicalista presentó un recurso de casación que tiene como objeto dar vuelta las dos sentencias previas y evitar de esta manera la extradición a su país, solicitada por el juez federal Ernesto Kreplak.

El ex gremialista de La Plata fue condenado mediante el mecanismo del proceso abreviado, que implica el reconocimiento de delitos ante la Fiscalía a cambio de una pena menor, a cuatro años y ocho meses de prisión. Su esposa, Paula Fiege fue sentenciada por tres años, una condena que ya cumplió. Balcedo fue condenado por un delito de lavado de activos, uno de contrabando y otro por tráfico de armas y desde hace un tiempo se sometió al régimen de libertad vigilada.



Demanda

En tanto, en marzo de este año, la justicia civil desestimó la demanda entablada por Balcedo contra su ex personal trainer. El tribunal de apelaciones en lo civil de 2º turno desestimó una demanda por 380 mil dólares iniciada por Marcelo Antonio Balcedo contra su ex personal trainer, Eduardo Menegozzi.

El fallo dictado el pasado 19 de febrero por el citado tribunal no solo desestimó la demanda sino que, además, ordenó levantar el embargo de la propiedad del profesor de educación física ubicada en la zona de Pinares de Maldonado.

El recurso de apelación dejó sin efecto el fallo en primera instancia del 1º de marzo de 2023 de la jueza letrada de primera instancia de 5º turno de Maldonado, doctora Claudia Valetti quien había condenado al ex personal trainer al pago de la suma reclamada por Balcedo además de embargar la casa de Pinares.

El demandado presentó un recurso de apelación contra el fallo de Valetti asegurando que no existía ninguna deuda por 380 mil dólares y que, si existiera, la misma no podría superar los 10 mil dólares.