Municipio remodela esquina de Gorlero y la 30

El alcalde de Punta del Este, Javier Carbajal, dispuso remodelar el acceso a la vereda de la esquina de la avenida Gorlero y la calle 30 de Punta del Este. Las primeras tareas se cumplieron a primera hora de este jueves cuando varios operarios con sus herramientas de trabajo comenzaron las tareas de remodelación.

En el lugar, los trabajadores demolieron el pronunciado desnivel existente desde hace un tiempo atrás cuando se realizó la reforma de la vieja estación ANCAP donde actualmente funciona el municipio esteño.

Golpe

Tal como informó Correo de Punta del Este en la pasada edición, una vecina de la localidad de Zárate en la provincia argentina de Buenos Aires que desde hace treinta y ocho años pasa buena parte del año en Punta del Este, sufrió un accidente en el lugar en el mes de enero. La vecina no se percató y cayó sobre el pavimento. Como consecuencia del accidente sufrió varias heridas. “Quiero contar esto que me pasó no sólo por las heridas que sufrí. También para que no le pase a otra persona. Tienen que arreglar a esa esquina porque hubo bastantes accidentes”; dijo en una nota con Correo de Punta del Este.

“Venía caminando normalmente. Estaba sola. Se me acabó la escalera y no vi ese escalón que no está señalizado de forma correcta. Caí de boca”; expresa. “Me quebré la rótula de la rodilla derecha. Un esguince en el pié derecho. Sufrí un traumatismo de tórax y me pegué en la cara. Además, tengo moretones por todo el cuerpo”, indicó.