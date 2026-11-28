Nieto del empresario belga Jorge Born, que llegó a la Argentina y fundó junto a su cuñado Ernesto Bunge el conglomerado Bunge & Born en el siglo XIX, el heredero se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego en la escuela de negocios Wharton de Estados Unidos.

Bajo su conducción, el grupo llegó a operar más de 80 empresas con marcas que eran parte del paisaje cotidiano argentino: el aceite Cocinero, las pinturas Alba, la yerba Nobleza Gaucha, la mayonesa Fanacoa, los envases Centenera. Una verdadera multinacional con base en Buenos Aires pero con presencia en Brasil, Australia y Estados Unidos, construida sobre la transformación de commodities —del trigo, el girasol, el algodón.

El hecho que partió su vida en dos ocurrió el 19 de septiembre de 1974. Ese día, Montoneros secuestró a Jorge y a su hermano Juan en la llamada “Operación Mellizas”. El cautiverio duró nueve meses. El propio Jorge negoció con los terroristas para poder facilitar la libertad anticipada de su hermano. El rescate que pagó la familia —en varias cuotas— fue de 60 millones de dólares de la época, equivalentes a unos 400 millones de dólares actuales. Todavía figura entre los más altos de la historia.

Según reconstruyó la periodista María O’Donnell en su libro Born, Jorge participó desde su encierro en las negociaciones para destrabar el pago y lograr primero la liberación de su hermano y luego la suya propia. “Cuando nos juntamos para el libro, fue la primera vez en 40 años que dio detalles sobre lo que había pasado”, explicó O’Donnell. Tras la liberación, Jorge y Juan Born no regresaron a vivir a la Argentina.

Punta del Este se convirtió en su base de operaciones y en su lugar de residencia. En los últimos años, Jorge pasaba largas temporadas en la zona. También su hija reside en Punta del Este.

La figura pública de Born reapareció a fines de los ochenta. En medio de la hiperinflación de 1989, el presidente electo Carlos Menem adoptó el plan económico que le acercó el holding —el llamado plan BB— y designó como ministro de Economía a Miguel Ángel Roig, vicepresidente del grupo. La foto de Menem y Born abrazados en la Bolsa de Cereales, con el gesto de la V de la victoria, quedó como símbolo de una alianza hasta entonces impensada: el peronismo con el gran capital. Con su muerte desaparece una era.