Quién lo va a negar?: una foto vale por mil palabras, por lo menos. Los tres más grandes y poderosos sentados en torno a una mesa -el chino Xi Jinping, el estadounidense Donald Trump y el ruso Vladímir Putin- lo que no implica que la paz se hizo. Tampoco que reinará el sentido común, cada uno tiene su propio sentido común, léase intereses que no tienen nada que ver con el de los otros. No se puede discutir, empero, que verlos ahí, sentados conversando genera un alivio para el temor y los temblores que hoy desequilibran al planeta.

La primera pregunta viendo la fotito es ¿y la ONU dónde está?. Ni un representante sumado a la mesa junto a los otros tres.

Una segunda: ¿la ONU para qué sirve?. Esta interrogante es de orden, pero medio boba: es más que requetesabido que la ONU hace tiempo que no sirve para nada; salvo, eso sí, para los miles y miles de funcionarios- burócratas líderes entre pares-mantenidos por el resto de los tontos que en serio trabajan en el resto del planeta.

¿A quién le cabe duda?, con una ONU en serio lo de Ucrania se hubiera resuelto de otra manera -los rusos no podrían haber resistido un trancazo fuerte y unánime- y lo de la crisis de Oriente Medio ni qué hablar: una acción severa e inmediata de la organización internacional ante el terrorismo, la barbarie y el chantaje de Hamas, hubiera evitado toda esta guerra.

Lo bueno es que los tres coincidieron -parece- y se comprometieron a impulsar una reforma de la ONU. ¿Será en serio? ¿estarán dispuestos a darle ese “ empujoncito”? Un empujón, ni más ni menos, que consistiría en acabar con ese centro cabeza mundial de la burocracia cuya gran conquista, además de privilegios “a piacere”, ha sido deteriorar el sistema democrático en casi todo el mundo, con el consabido daño y debilitamiento de las garantías para las libertades y los derechos humanos.

Otra de las coincidencias fue en contra de lo que han llamado «abuso de jurisdicción» de la Corte Penal Internacional (CPI). No es fácil hincarle el diente a algo con tan rimbombante titulo. Sin embargo los vaivenes e inclinaciones “políticamente correctas” de la CPI son otra prueba irrefutable de cómo “la burocracia” corrompe hasta las organizaciones más puras y bien intencionadas. Pasó con la UNESCO. ¡Qué lástima!.

Y una cosa más: ¿política e ideológicamente cómo se ubican los tres hombres de la mesa?

Si no se quiere pensar mucho se diría que el ruso y el chino son de izquierda y el de EEUU de derecha. ¿Alguien lo cree? En Rusia el totalitarismo campea, la represión no tiene límites, eso sí con simulacro de elecciones, proscripciones a granel y persecución, cárcel, tortura y muerte, en donde sea, con quienes disienten. ¿Eso es izquierda?

En China se ha llegado a la perfección: totalitarismo político sin fallas: partido único y cero libertades con capitalismo salvaje en lo económico. ¿Eso qué es?

En cuanto al estadounidense ¿cómo encuadrarlo? Se sale del marco a cada rato. Es uno de los mayores enemigos de la libertad de prensa, sin dudas. Conclusión: no quiere que la gente sepa lo que hace. Está todo dicho.

Quizás integren la categoría de “conservadores”, al decir del presidente Yamandú Orsi quien califico a la izquierda uruguaya,- la que lo llevó al gobierno-, de conservadora. “Neoconservadores”, se podría decir.

¡Qué pena!. ¿Eso implica que no va a cambiar nada?

Y la ONU tan campante, por supuesto