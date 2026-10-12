Niños de los departamentos de Montevideo, Maldonado, Colonia y Salto participaron del Campeonato Interclubes de América, organizado por AIFI, que se disputó en Córdoba, Argentina, del 4 al 10 de octubre. Compitieron con seleccionados de toda América. Los chicos de Maldonado integraron los planteles de las categorías 2013 y 2016. En la categoría 2013, dirigidos por Danny Cairus, obtuvieron el subcampeonato de la Copa de Oro. Los jugadores fueron Thiago San Martín, Tizziano Recuero, Felipe Cairus, Benjamín Lugo e Ian da Silva.En la categoría 2016 lograron el subcampeonato de la Copa de Plata. Integraron el equipo Dylan Cortés, Nahitan Píriz, Nahitan Fernández y Tiago Sosa.Fue una experiencia destacada para los niños, el cuerpo técnico y los padres que los acompañaron.A nivel local, Tiago Sosa juega en Sporting Castilla, mientras que el resto de los jugadores son integrantes de Peñarol Infantil de Maldonado.
Niños de Maldonado logran subcampeonatos en campeonato interclubes de América en Córdoba
Los chicos de Maldonado integraron los planteles de las categorías 2013 y 2016