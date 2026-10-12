Niños de Maldonado logran subcampeonatos en campeonato interclubes de América en Córdoba

Niños de los departamentos de Montevideo, Maldonado, Colonia y Salto participaron del Campeonato Interclubes de América, organizado por AIFI, que se disputó en Córdoba, Argentina, del 4 al 10 de octubre. Compitieron con seleccionados de toda América. Los chicos de Maldonado integraron los planteles de las categorías 2013 y 2016. En la categoría 2013, dirigidos por Danny Cairus, obtuvieron el subcampeonato de la Copa de Oro. Los jugadores fueron Thiago San Martín, Tizziano Recuero, Felipe Cairus, Benjamín Lugo e Ian da Silva.En la categoría 2016 lograron el subcampeonato de la Copa de Plata. Integraron el equipo Dylan Cortés, Nahitan Píriz, Nahitan Fernández y Tiago Sosa.Fue una experiencia destacada para los niños, el cuerpo técnico y los padres que los acompañaron.A nivel local, Tiago Sosa juega en Sporting Castilla, mientras que el resto de los jugadores son integrantes de Peñarol Infantil de Maldonado.