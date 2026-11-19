De la improvisación sonora al rock psicodélico, del jazz al candombe: la agenda de este fin de semana reúne propuestas para escuchar, bailar, descubrir y encontrarse. También hay libros, homenajes musicales y encuentros frente al mar.

El arte toma distintos caminos este fin de semana en Punta del este y alrededores: aparece en una guitarreada, en la improvisación entre instrumentos o en una velada literaria.

Este viernes 20, Igna Arricar presenta su primer disco en Amalgama; el Castillo Lamas recibe un encuentro literario con cuatro autores, y Jeii propone una sesión de música ambiental improvisada en Rizoma. Además, Mandrake Wolf y Nacho Iturria llegan a El Beril con canciones propias y versiones en formato acústico.

El sábado 21 habrá música en distintos escenarios: Artemisa combinará canciones y narración en el Arboretum Lussich; Kalias Music Band homenajeará a Genesis y Phil Collins en Pueblo Narakan, y Tiki Nautas celebrará su regreso con surf rock psicodélico en Giros. En El Beril, Pate y Mica Sapin estarán a cargo de una noche de música electrónica. También continúan los sábados de jazz en O’Farrell Kitchen, con Ian Elizondo & compañía.

Y para quienes quieran seguir sumando música a la semana, los jueves Katika Jam convoca a músicos y público en Giros para compartir candombe, improvisación y baile.

Por Julieta Troielli (@azarero)

Igna Arricar presenta «Qué país generoso» en Amalgama — Maldonado

¿Y si las canciones profundas también pudieran hacernos reír? Este viernes 20 de noviembre, Igna Arricar llega a Amalgama para presentar en vivo «Qué país generoso», su disco debut, lanzado en septiembre. Con 22 años, el cantautor uruguayo construye un repertorio en el que el pop se cruza con el candombe, la murga, el folclore y otros ritmos rioplatenses, con algún guiño brasileño. Compuesto y producido junto a Pino Arocena, el álbum reúne nueve canciones y colaboraciones con Amarga, Chiara Scanzerra, Meri Deal y Paulina Viroga. En vivo, Arricar lleva esas canciones al terreno de la guitarreada: un formato cercano y espontáneo, en el que el público también tiene lugar para cantar. Amalgama, Joaquín de Viana, Maldonado. Habrá comida y promociones de fernet y vermú.

Comadreo Literario en el Castillo Lamas — Playa Hermosa

Este viernes 20 de noviembre, el Castillo Lamas abre sus puertas al «Comadreo Literario en el Casti», una jornada que reunirá a cuatro autores: Ricardo Flores, Karu Bussi, Carlos Ostojich y Sabrina Pérez. La actividad propone acercarse a sus libros y conversar con quienes los escribieron. El encuentro tendrá lugar en el Castillo Lamas, una construcción rosada de 1920 frente al mar que hoy funciona como espacio gastronómico, artístico y de alojamiento boutique. Castillo Lamas, Playa Hermosa.

Jeii presenta «Sensible / Alas / Plantas» en Rizoma — La Juanita

¿Qué sucede cuando la música se construye en el momento? Este viernes 20 de noviembre, a las 20 h, Jeii llega a Rizoma con «Sensible / Alas / Plantas», un proyecto de música ambiental improvisada a cargo de Manu Ojeda y Nico Carou, junto a artistas invitados. La propuesta pone el foco en la exploración sonora y el diálogo entre instrumentos. El encuentro será en Rizoma, espacio cultural que reúne librería, café, cerámica y hotel boutique entre los pinos de La Juanita. Para participar es necesario inscribirse a través del enlace disponible en la biografía de Instagram de @rizoma.lajuanita. Los Lobos entre República Argentina y José Ignacio, La Juanita.

Dos noches de música en El Beril: Mandrake Wolf, Nacho Iturria, Pate y Mica Sapin — Piriápolis

El Beril tendrá dos propuestas musicales este fin de semana. El viernes 20 de noviembre, a las 22 h, Mandrake Wolf y Nacho Iturria se presentan en formato de dúo acústico para interpretar canciones de Los Terapeutas y Los Druidas, además de versiones de otros autores. Dos guitarras y dos voces para reencontrarse con parte del cancionero uruguayo. El sábado 21, también a las 22 h, la música electrónica ocupará el espacio con los DJ sets de Pate y Mica Sapin. Pate debutará en El Beril en este formato, acompañado por el bajo en vivo. Mica Sapin, por su parte, recorrerá sonidos del deep house, minimal, electro, breaks y acid house, con influencias del soul. La cocina y el bar abren desde las 20 h. Para reservar mesa, consultar el enlace en la biografía de Instagram de @el.beril. El Beril, Punta Fría, Piriápolis.

Artemisa en el ciclo de música del Arboretum Lussich — Punta Ballena

Este sábado 21 de noviembre, a las 18 h, el Salón Don Antonio del Arboretum Lussich recibe a Artemisa, un proyecto que combina composiciones propias, voces femeninas y narración. Integrado por Valentina y Guillermina Moreira en voz, Oriah en guitarra y voz, Tote Fernández en batería y una narradora, el grupo transita entre el rock, el soul, el pop y el funk. Sus letras abordan distintas experiencias vinculadas a ser mujer en la sociedad actual, desde una mirada reflexiva y emotiva. La narración se incorpora a las canciones y amplía el relato más allá de lo musical. La entrada es libre y gratuita. La actividad no se suspende en caso de lluvia. Salón Don Antonio, Arboretum Lussich, Camino Lussich, Punta Ballena.

Kalias Music Band homenajea a Genesis y Phil Collins en Pueblo Narakan — Punta del Este

Este sábado 21 de noviembre, a las 21 h, Pueblo Narakan recibe a Kalias Music Band con un espectáculo dedicado a Genesis y Phil Collins. El repertorio recorrerá distintas etapas de la banda británica: desde los años de Peter Gabriel como cantante hasta el período liderado por Phil Collins, además de algunas canciones de su carrera solista. Con cuatro músicos en escena, el espectáculo recupera un repertorio que dejó su marca en la historia del rock británico. Por entradas y reservas, consultar por mensaje directo a @fernandonaviamolina o a través de Instagram. Juan Díaz de Solís 678, Península, Punta del Este.

Tiki Nautas anuncia su regreso en Giros Cervecería — Maldonado

¡Vuelve Tiki Nautas! Este sábado 21 de noviembre, a las 21:30 h, la banda se reencuentra con el público en Giros Cervecería con un show de surf rock psicodélico. Guitarras, melodías envolventes y sonidos de inspiración surfero-psicodélica marcan el regreso del grupo a los escenarios. La entrada tiene un costo de $200. Ventura Alegre, entre Joaquín de Viana e Ipiranga, Maldonado.

Sábados de jazz en O’Farrell Kitchen — Manantiales

Los sábados por la noche, O’Farrell Kitchen propone escuchar jazz en un ambiente distendido, con Ian Elizondo & compañía a cargo de un repertorio de clásicos del género. Un plan para acompañar la música con algo rico para tomar, en la barra o en alguna de las mesas del local. O’Farrell Kitchen, El Manantial y Ruta 10, km 164,5, Manantiales.

Katika Jam de candombe en Giros — Maldonado

¿Todavía no fuiste a las Jam de Katika? Todos los jueves, de 21 a 00 h, Giros Cervecería recibe esta mágica jam de candombe que cruza tradición e improvisación. La formación combina un power trío —guitarra, bajo y batería— con los tres tambores, protagonistas de la propuesta. Músicos, cantantes y público pueden sumarse a los encuentros, donde la música se abre a la participación y el baile. Información sobre entradas en Instagram: @la_jam_de_katika. Giros Cervecería, Ventura Alegre entre Joaquín de Viana e Ipiranga, Maldonado.